¿Dónde encontrar libros de László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura, en Costa Rica?

El escritor húngaro fue galardonado este jueves 9 de octubre. Su primera obra fue escrita en 1985

Por Fiorella Montoya
(ARCHIVO) El escritor húngaro László Krasznahorkai, uno de los diez finalistas del Premio Man Booker Internacional 2015, posa para una fotografía en el Museo Victoria and Albert en Londres, el 19 de mayo de 2015. El húngaro László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025, anunció la Academia Sueca el 9 de octubre de 2025. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
La Librería Internacional mantiene disponible el libro 'Y Seiobo descendió a la Tierra', del escritor húngaro László Krasznahorkai. (ADRIAN DENNIS/AFP)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

