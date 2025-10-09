¿Dónde encontrar libros de László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura, en Costa Rica?

La Librería Internacional mantiene disponible el libro 'Y Seiobo descendió a la Tierra', del escritor húngaro László Krasznahorkai.

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó este jueves 9 de octubre el Premio Nobel de Literatura. El anuncio provocó que los amantes de los libros en Costa Rica aumentaran su interés por leerlo y sumergirse en sus páginas cargadas de oscuridad y grandes relatos.

La Nación consultó a tres librerías del país sobre la disponibilidad de sus libros.

En Librería Andante, a las 9 a. m., había dos ejemplares de Krasznahorkai. Media hora después se agotaron. Los lectores comenzaron a escribir desde las 7 a. m., hora que coincidió con el anuncio del Nobel.

Uno de los libros disponibles era Tango satánico (Sátántangó), su primera novela. Ambientada en una granja colectiva en decadencia, que retrata a un grupo de campesinos atrapados entre la esperanza y la descomposición moral. Su precio era de ¢16.000.

El segundo título era Relaciones misericordiosas, una colección de ocho relatos que exploran la tensión, el desasosiego y la descomposición de una sociedad a través de un humor negro e ingenioso. Este libro tenía un costo de ¢12.000.

Librería Andante espera tener pronto entre sus estantes la mayoría de obras del autor, bajo el sello de la editorial Acantilado. La reposición incluiría entre cinco y seis títulos.

Por su parte, Librería Internacional mantiene disponible el libro Y Seiobo descendió a la Tierra, con un costo de ¢19.800.

En Librería Andante se agotaron sus libros media hora después del anuncio. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

El texto narra la historia de Seiobo, una deidad japonesa que posee en su jardín un melocotonero que florece cada trescientos años. Su fruto otorga la inmortalidad. La divinidad decide regresar a la Tierra en busca de un instante de perfección. Según la descripción de la librería, la belleza, por fugaz que sea, revela lo sagrado, algo que el ser humano apenas puede soportar.

En el sitio web de Libros Duluoz no figura ningún título de Krasznahorkai disponible por el momento.

De igual forma, quienes deseen libros digitales del autor, en plataformas como Amazon hay disponibilidad de ciertos títulos.