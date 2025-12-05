Puro Deporte

Trump recibe un premio de la paz de consolación de FIFA que le agenció su amigo Infantino

Donald Trump se convirtió en el primer receptor del Premio de la Paz de FIFA, luego de fracasar en su intento de recibir el Nobel de la Paz

Por AFP
Donald Trump se coloca la medalla que le entregó Gianni Infantino como primer ganador del Premio FIFA de la Paz, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington.
Donald Trump se coloca la medalla que le entregó Gianni Infantino como primer ganador del Premio FIFA de la Paz, durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington. (SAUL LOEB/AFP)







