El Mundial 2026 ya siente la mano de Trump, anfitrión pero potencial ‘aguafiestas’

El presidente estadounidense Donald Trump también es protagonista en el Mundial que se jugará en su país

Por AFP
Donald Trump dirigió una sesión de trabajo sobre el Mundial 2026 con altos funcionarios de su Gobierno y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, el pasado 17 de noviembre en la Casa Blanca.
Donald Trump dirigió una sesión de trabajo sobre el Mundial 2026 con altos funcionarios de su Gobierno y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, el pasado 17 de noviembre en la Casa Blanca. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







