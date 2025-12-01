Sorteo del Mundial 2026: Todo lo que necesita saber sobre fecha, bombos, repechajes y más

El sorteo para el Mundial 2026 se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Con el sorteo del Mundial 2026 próximo a celebrarse, hay mucha expectativa sobre las selecciones clasificadas, los bombos y el formato para esta edición, que será por primera vez será de 48 selecciones, aumentando la cantidad de partidos a 104.

En esta nota podrá conocer toda la información para disfrutar del sorteo más importante del fútbol internacional, casi tanto como la propia Copa del Mundo.

El sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C. de los Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre a las 12:00 mediodía de la costa este de Estados Unidos, las 11:00 a. m. hora de México y Centroamérica.

Esta edición, al ser de 48 selecciones, se dividirá en doce grupos identificados de la A hasta la L, con cuatro países por grupo como en las ediciones anteriores. Se usarán cuatro bombos, donde cada uno tendrá 12 países cada uno y las selecciones que se encuentren en el mismo bombo no se enfrentarán entre ellas en fase de grupos.

Este es trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington. (FABRICE COFFRINI/AFP)

En el bombo 1 se encuentran los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, más las nueve selecciones mejores clasificadas en el ranking FIFA, es decir: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; en ese orden.

Además, los cuatro países mejores clasificados no podrán enfrentarse hasta las semifinales, siempre que ganen sus grupos, como España (primer lugar del ranking) y Argentina (segunda lugar del escalafón), pues serán distribuidos aleatoriamente pero evitando que se crucen prematuramente. De igual forma para Francia (tercera en el ranking) e Inglaterra (cuarta).

Otro factor a tomar en cuenta es la regla que evita que dos países de la misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, con la excepción de la UEFA, que tiene 16 representantes (un tercio del total), lo que imposibilita su distribución sin tener algunas selecciones en el mismo grupo, por lo que tendremos cuatro grupos con dos equipos europeos.

Las selecciones clasificadas se distribuyen en los cuatro bombos, donde en el cuarto quedan los seis cupos restantes. (FIFA.com/FIFA.com)

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

En el cuarto bombo se encuentran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, además de los últimos cupos sin definir: los cuatro playoffs de la UEFA y los dos repechajes intercontinentales.

En la UEFA, los que buscan su boleto son Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, Republica Checa e Irlanda.

Estas selecciones están divididas cuatro llaves donde clasificará una selección por llave y los enfrentamientos se distribuyeron así:

Llave A: Italia vs Irlanda del Norte; el ganador irá ante el vencedor de Gales vs Bosnia.

Italia vs Irlanda del Norte; el ganador irá ante el vencedor de Gales vs Bosnia. Llave B: Ucrania vs Suecia - Polonia vs Albania.

Ucrania vs Suecia - Polonia vs Albania. Llave C: Turquía vs Rumania - Eslovaquia vs Kosovo.

Turquía vs Rumania - Eslovaquia vs Kosovo. Llave D: Dinamarca vs Macedonia del Norte - República Checa vs Irlanda.

Los dos repechajes intercontinentales se distribuyen de la siguiente manera:

Repechaje A: Nueva Caledonia vs Jamaica y el ganador se enfrentará a RD Congo por el cupo.

Nueva Caledonia vs Jamaica y el ganador se enfrentará a RD Congo por el cupo. Repechaje B: Bolivia vs Surinam y el ganador enfrentará a Irak por el cupo al Mundial.

Este 5 de diciembre, durante el sorteo, se hará entrega de un nuevo premio creado por la FIFA denominado “Premio de la Paz de la FIFA”, el cual busca reconocer acciones excepcionales a favor de la paz, según la misma FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posa con el italiano Marco Materazzi con el trofeo del Mundial, en el sorteo de los repechajes el pasado 20 de noviembre. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Este premio se entregará anualmente y se especula que el ganador de esta primera edición podría el presidente estadounidense Donald Trump por múltiples factores, como la cercana colaboración que tiene con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Trump había anunciado en agosto que el sorteo del Mundial se celebraría en Washington, e Infantino declaró: “Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo, aquí en Estados Unidos”. Además, la FIFA incluyó a la hija de Trump, Ivanka, en el consejo de administración de un proyecto de 100 millones de dólares para ayuda social.

Lo cierto es que el premio se entregará de manera anual y según las palabras de Infantino se dará “en nombre de los aficionados de todo el mundo”.

Para este sorteo, una polémica con una selección clasificada encendió las alarmas de la FIFA, debido a que Irán decidió no participar en la ceremonia luego de que Estados Unidos se negara a otorgar visas a algunos miembros de la delegación iraní.

LEA MÁS: Mundial 2026: Selección clasificada boicotea sorteo porque EE. UU. niega visas a sus dirigentes

Estas dos naciones no tienen ninguna relación diplomática desde hace más de cuatro décadas y en abril comenzaron negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán, pero las negociaciones se estancaron desde un ataque israelita el pasado 13 de junio.

Irán consiguió la clasificación al Mundial 2026 en marzo, lo que se convertirá en su sétima participación en este torneo.

Finalmente, el calendario oficial del Mundial 2026 saldrá el sábado 6 de diciembre con fechas, estadios y los horarios de cada partido.

Están designadas nueve sedes de Estados Unidos: Nueva York/Nueva Jersey (donde se disputará la final el 19 de julio de 2026), Los Ángeles, Kansas City, Miami, Seattle, San Francisco, Boston, Houston y Filadelfia.

Además, tres de México: Ciudad de México (la inauguración será en el Estadio Azteca el 11 de junio), Guadalajara y Monterrey.

Por su parte, las ciudades canadienses serán Toronto y Vancouver.

Será la tercera vez en la historia que el Mundial arranque en el coloso de Santa Úrsula, luego de las ediciones de 1970 y 1986, cuando además acogió las finales que consagraron a Pelé y Maradona.

Para la próxima Copa del Mundo de 2026, los equipos participantes tendrán asegurados al menos los tres partidos de la primera fase. Por su parte, los finalistas tendrán que disputar ocho partidos, lo cual representa uno más de la cantidad máxima de juegos que se venía utilizando con diferentes formatos desde España 1982.

Clasificarán a segunda fase los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los mejores ocho terceros lugares.