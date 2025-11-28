Puro Deporte

Mundial 2026: Selección clasificada boicotea sorteo porque EE. UU. niega visas a sus dirigentes

Esta selección decidió no participar en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 y le hizo un pedido a Gianni Infantino

EscucharEscuchar
Por AFP , Fanny Tayver Marín, y El Tiempo / Colombia / GDA
El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en Washington.
El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre en Washington. (FIFA.com/FIFA.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.