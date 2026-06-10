Fútbol

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026? Hora, canales, aplicaciones y hasta artistas confirmados

El Mundial 2026 se presenta como un show que está a punto de comenzar y el arranque en México genera expectativa total

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Este es trofeo de la Copa del Mundo, cuyo sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington.
El Mundial 2026 está a punto de comenzar. (FABRICE COFFRINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Inauguración Mundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.