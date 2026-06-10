¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026? Hora, canales, aplicaciones y hasta artistas confirmados

El Mundial 2026 promete ser un espectáculo nunca antes visto en todo sentido y habrá tres ceremonias inaugurales, empezando este jueves 11 de junio en México; mientras que para el viernes están previstas las otras dos, en Canadá y luego en Estados Unidos.

Pero la puesta en marcha de la cita planetaria en el Estadio de Ciudad de México concentra los focos de atención del planeta y en nuestro país no es la excepción, muy a pesar de que la Selección de Costa Rica no es parte de la fiesta.

La ceremonia empezará 90 minutos antes del primer partido de la Copa del Mundo, que será México vs. Sudáfrica. Ese duelo está pactado para la 1 p. m. (hora de Costa Rica).

Significa entonces que el primer evento de la trilogía de ceremonias inaugurales será este jueves a partir de las 11:30 a. m. (hora de Costa Rica). Y por supuesto que todo el espectáculo podrá verse.

Teletica lo transmitirá a través de Canal 7 y Fox también tendrá la inauguración en su señal.

Pero si a esa hora se le dificulta tener un televisor cerca, recuerde que puede seguirle la pista a la inauguración del Mundial mediante la aplicación de TDMAX.

Una opción que cuesta desde los $11 (unos ¢5.086) mensuales y que puede accesar desde su televisor, la computadora de escritorio, o cualquier dispositivo móvil como el celular, la tablet o la laptop.

Además, los clientes de Claro también tendrán acceso al Mundial desde la propia inauguración, a través de la aplicación Claro Video en sus teléfonos celulares, siguiendo la señal de Fox Latinoamérica, cuya sede se encuentra en México. Ese beneficio está disponible para clientes prepago y postpago.

Por otra parte, cableras como Teki, Metrocom, Coopelesca y Telecable ponen a disposición de sus suscriptores plataformas de streaming que permiten observar los partidos del Mundial por la señal de Fox+, ya sea en computadoras, teléfonos celulares o tabletas.

Por ejemplo, los usuarios de Coopelesca pueden acceder al sitio web NetPlus para seguir los encuentros. De igual manera, los clientes de Metrocom cuentan con CCVeo; los de Telecable, con T-Play; y los de Teki, con Teki TV.

Cabe recordar que, en todos estos casos, es necesario ser suscriptor de la respectiva cablera para poder utilizar las plataformas.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es contactar directamente al proveedor de servicio para conocer el funcionamiento y las condiciones de acceso a cada aplicación.

¿Qué se sabe sobre la inauguración del Mundial en México?

La FIFA reveló algunas pistas sobre el espectáculo, donde habrá artistas de lujo, así que tome nota.

Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional de México, junto a Tyla, quien hará lo propio con el Himno Nacional de Sudáfrica.

La actriz, directora y productora mexicano-estadounidense Salma Hayek Pinault, nominada al Premio de la Academia, saltará al campo como embajadora del Mundial 2026.

Ella será la encargada de dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México con la intención de celebrar el espíritu unificador del fútbol a nivel mundial.

Además, Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario mundial en una actuación especial.

En esta ceremonia de apertura el show está garantizado, tomando en cuenta que también contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, dando vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con actuaciones de Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.

¿Vale la pena ver la inauguración? Con todo lo anterior, por supuesto.