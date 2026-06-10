Repretel anunció importante cambio en su programa ‘120 Minutos’

El programa '120 Minutos' tiene un equipo periodístico destacado en Estados Unidos para darle cobertura al Mundial 2026.

Repretel anunció este miércoles 10 de junio un importante cambio en el programa 120 Minutos, que se transmite a diario por Radio Monumental y por canal 11.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la empresa, de cara a la cobertura del Mundial 2026, el espacio de análisis futbolístico cambiará su horario. Normalmente, el programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 a. m.; sin embargo, del 11 de junio al 20 de julio presentará 30 minutos más de programa para “ofrecer más información, análisis y contenido exclusivo”, explicó la empresa.

El equipo de 120 Minutos se encuentra en Estados Unidos desde el 8 de junio para llevarles a los televidentes y escuchas la cobertura desde las sedes del Mundial en ese país.

Rodolfo Mora, Harrick McLean y Daniel Martínez encabezan este despliegue periodístico, al que próximamente se sumará Pablo Guzmán para reforzar el trabajo, concluyó la información de prensa.