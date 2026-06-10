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Repretel anunció importante cambio en su programa ‘120 Minutos’

El espacio de análisis y comentarios futbolísticos se transmite por Radio Monumental y Canal 11

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Por Jessica Rojas Ch.
Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
El programa '120 Minutos' tiene un equipo periodístico destacado en Estados Unidos para darle cobertura al Mundial 2026. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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