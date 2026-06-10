Repretel anunció importante cambio en su programa ‘120 Minutos’

Repretel anunció este miércoles 10 de junio un importante cambio en el programa 120 Minutos, que se transmite a diario por Radio Monumental y por canal 11.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la empresa, de cara a la cobertura del Mundial 2026, el espacio de análisis futbolístico cambiará su horario. Normalmente, el programa se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 a. m.; sin embargo, del 11 de junio al 20 de julio presentará 30 minutos más de programa para “ofrecer más información, análisis y contenido exclusivo”, explicó la empresa.
El equipo de 120 Minutos se encuentra en Estados Unidos desde el 8 de junio para llevarles a los televidentes y escuchas la cobertura desde las sedes del Mundial en ese país.
Rodolfo Mora, Harrick McLean y Daniel Martínez encabezan este despliegue periodístico, al que próximamente se sumará Pablo Guzmán para reforzar el trabajo, concluyó la información de prensa.