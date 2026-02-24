Encontronazo entre Harrick McLean y Carlos Serrano no quedó en cabina: estas fueron las repercusiones

Carlos Serrano y Harrick McLean, figuras de Deportes Monumental, tuvieron un fuerte encontronazo al aire durante la edición de este lunes 23 de febrero del programa 120 minutos.

Aunque el espacio es conocido por los rifirrafes, especialmente después de un clásico (como ocurrió en esta ocasión), este estuvo incluso más candente de lo que se acostumbra, pues estuvo alejado de lo deportivo.

Serrano punzó a su compañero en varias ocasiones, criticando su forma de narrar los partidos, y esto enojó a McLean. Pero el conflicto no quedó ahí, ya que, en tiempos de redes sociales, aquello de que no hay repetición no aplica más para la radio.

El roce entre ambos comunicadores repercutió con fuerza en el mundo digital. El fragmento, compartido por TD Más, acumula, entre Facebook y Twitter, casi 300 reproducciones en menos de un día.

Además, son cientos y cientos de comentarios que avivan la controversia. Como era de esperarse, no escasean las críticas particulares contra Harrick y Carlos, incluso contra el tono que adquirió la confrontación.

Pero además de los mensajes negativos que son tónica, muchos también lamentaron la actitud de Carlos Serrano, asegurando que cruzó límites al meterse con el oficio del destacado locutor.