‘No vas a jugar con mi carrera’: Harrick McLean explota contra Carlos Serrano al aire y así fue la discusión

Harrick McLean se enojó con Carlos Serrano como pocas veces, en el programa 120 Minutos de Monumental.

Pasara lo que pasara en el clásico nacional en el que el Deportivo Saprissa derrotó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense, los oyentes de 120 Minutos de Monumental sabían que este lunes sería un programa imperdible.

Aunque posiblemente no imaginaban qué tan acalorada sería la discusión al aire.

“Usted no está para chupeta hoy”, le dijo Rodolfo Mora a Harrick Mc Lean quien más adelante se sacudió de esa afirmación.

“No sé por qué chupeta, al final de cuentas yo no estoy llorando, ¿quién me va a escuchar llorando a mí?”, mencionó Harrick McLean.

Añadió que él tiene muy claro que en un clásico todo puede pasar y que el que viene volando posiblemente gane y el otro también lo puede hacer.

También comentó que “el arbitraje sí influyó para los dos lados” y que había que expulsar a gente de los dos equipos y que no pasó, pues solo se marchó Aarón Salazar.

“Los clásicos siempre dejan eso, habladas, que el árbitro, que no fue penal, que por qué no puso a este”, citó.

Rodolfo Mora mencionó que lo que pasa es que en la Liga nunca se habla del rendimiento y para eso, Harrick también tuvo una réplica.

“Yo no tengo por qué defenderlo, pero el presidente de la Liga, Joseph Joseph, sí dijo que el rendimiento no era el que se estaba esperando”.

Rodolfo Mora subrayó que una cosa es el rendimiento en la tabla, pero que individualmente, lo que se ve en cancha, la participación en minutos debería verse con lupa.

Luego abrió micrófono el periodista Carlos Serrano, señalar que el post-clásico ha sido muy polémico y que está claro que si pasó algo, el que tomó la decisión fue el árbitro.

“Que si era penal, sí, era penal, hay un jalonazo al jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Anthony Hernández; que la de Orlando Sinclair daba para algo más, también. La acción en mediacancha con Sebastián Acuña, también. Si hacemos un repaso del arbitraje, podríamos darle un 4 a Keylor Herrera”, comentó Carlos Serrano.

Harrick McLean se defendió de un comentario que hizo Carlos Serrano y que no le gustó. (Marvin Caravaca)

Después de eso, la discusión se calentó, porque el comunicador recordó que en la previa del clásico, Harrick le dijo: “Serrano, lo espero el lunes para que saquemos pecho, a ver qué, porque yo sé que van a empatar mínimo. Yo sé y aquí lo estoy esperando, sáqueme pecho, sáqueme pecho, sáqueme pecho (...)”.

Ante eso, McLean se defendió: “Keylor Herrera evitó que yo viniera aquí a restregarle eso (...), en la última acción del partido. Pero Carlitos, usted ganó, bien por el Saprissa”.

Luego Carlos Serrano comentó que estaba indignado con Harrick McLean y explicó el motivo. Según él, cuando Saprissa atacaban, el narrador no mostraba la misma intensidad en su tono de voz que cuando se trataba de una acción ofensiva de la Liga.

“Primero es mentira y le apuesto mi salario contra el suyo que si ponemos la grabación completa, es un mentiroso. Yo soy un profesional (...) y siempre voy a hacer las cosas bien hechas. Siempre narro como corresponde y que usted que es morado, cree que lo hice mal, ese es un problema suyo”, citó Harrick McLean.

Añadió que su compañero lo indignó empezando la mañana y que era demasiado temprano para comenzar la semana con tonterías.

Mientras que Serrano comentó que él pensaba que el fanatismo era solo en 120 Minutos y que ahí lo aguantaban.

“Respete, si usted no quiere que me levante y me vaya de aquí, respete. Se está pasando de la raya, eso me indigna (...). No se meta con mis frijoles, no me caliente (...). Venir a decir esas tonterías, métase al TikTok y vea cuánto lleva el gol de Saprissa”, afirmó Harrick McLean bastante enojado.

Agregó que el día que él hiciera eso que le estaba achacando, Hernán Azofeifa podría despedirlo.

“No vas a jugar con mi carrera, podés jugar en el programa con lo que usted quiera, pero no jugués con eso. Póngase más serio”, indicó.

Para echarle más sal a la herida, Carlos Serrano comentó que pensaba que ese enojo era derivado por lo que pasó en el clásico.

“Yo no soy el presidente ni directivo de la Liga, a mí me pagan en 120 Minutos para venir a comentar y criticar lo que no hacen bien Saprissa, Alajuelense, Herediano, todos... No solo de la Liga, póngase más serio Serrano, por amor a Cristo”, indicó Harrick McLean.

Carlos Serrano y Harrick McLean son dos de las voces de 120 Minutos de Monumental. (Marvin Caravaca)

Carlos Serrano manifestó que no entendía por qué su compañero se estaba enojando si solo había dado un punto de vista.

De nuevo McLean no se quedó callado y dijo que fue un “desacertado comentario”, y que si tenía que hacerle una crítica así, podía ser personalmente entre ellos y no al aire, en un programa con un rating altísimo.

“Me tiene indignado, de las únicas veces me he indignado es hoy, respete y cuando tenga conocimientos de narración viene y me pone los puntos en la mesa”, exteriorizó Harrick McLean.

Todo eso transcurrió en los primeros 20 minutos del programa que dura dos horas. Y es una de las tantas consecuencias de un clásico nacional cargado de polémica.

