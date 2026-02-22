Saprissa vs. Alajuelense: Contracrónica gráfica y en micrófonos de un clásico polémico

Keylor Herrera acudió al monitor y mediante el VAR sancionó un penal para Saprissa en el clásico contra Liga Deportiva Alajuelense.

Keylor Herrera pitó el final de un clásico que mostró un poco de todo entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, con polémica incluida y con los tres puntos en la bolsa para los morados.

Si quiere leer el relato, aquí lo encontrará, pero en este artículo en realidad podrá ver cómo se escribió esta historia en imágenes, captadas por los fotógrafos de La Nación, Rafael Pacheco y Marvin Caravaca; así como en parte de lo que se dijo en los micrófonos, en una zona mixta un tanto caliente.

Luis Javier Paradela abrió la cuenta con un cabezazo tras un pase de Mariano Torres.

Javier Paradela fue el primer rostro del gol en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después, Ronaldo Cisneros convirtió el 1-1 tras una acción en la que intervinieron Washington Ortega, Isaac Badilla y Alejandro Bran.

Ronaldo Cisneros anotó en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gol definitivo llegó desde el manchón blanco a cargo de Ariel Rodríguez, luego de que a través del VAR se determinó que hubo una falta de Alexis Gamboa sobre el atacante.

Acción que el presidente liguista Joseph Joseph aseguró que no era penal, porque más bien Ariel Rodríguez le estaba jalando la pantaloneta al defensor.

El lente de 'La Nación' captó esta imagen de una acción que se revisó en el VAR y se sancionó como penal para Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Keylor Herrera fue al monitor y pitó la pena máxima, que Ariel Rodríguez convirtió en gol, el del triunfo de la “S”.

Así festejó Ariel Rodríguez el gol de penal que le marcó a Washington Ortega. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Y en el cierre del partido, no se pitó lo que el analista de La Nación, Greivin Porras, consideró como un claro penal de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández.

Igual criterio explicó Kenneth Vargas en la zona mixta: “En vivo, lo tenía a la pura par y estaba muy claro. Habrá que escuchar los audios del VAR para ver qué pasa, porque la jugada sí fue bastante clara, pero al final sabíamos que veníamos a jugar aquí contra todo y no hay nada que nos sorprenda. Desde mi punto de vista, donde yo estaba, era penal clarísimo. Para mí era súper penal”.

Anthony Hernández está convencido de que le cometieron un penal que no se pitó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Celso Borges comentó que del arbitraje le corresponde hablar a la prensa y a los expertos.

“Nosotros estamos para jugar y a partir de ahí el árbitro tiene que tomar la determinación que crea que es correcta, pero habrá que verla, a ver cómo fue y que ya se hable de eso”, apuntó Celso Borges.

Mientras que en Alajuelense salieron furiosos con los silbateros y el propio presidente del club, Joseph Joseph, enumeró cuatro hechos que consideró como fallos arbitrales en los últimos minutos; en Saprissa se sacuden.

Lo hizo el capitán morado, Mariano Torres, al afirmar: “No importa lo que digan ellos, ellos se tienen que defender con eso y no pasa nada. Yo de lo que voy a hablar es que fuimos superiores a ellos y ganamos el clásico merecidamente y nada más. Después lo que digan ellos, allá ellos, pero nosotros creo que ganamos bien el clásico”.

Aarón Salazar alegaba que no entendía por qué Keylor Herrera le mostró la segunda amarilla en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al tiempo que Erick Lonis apuntó: “No podemos salir a hablar del arbitraje cada vez que perdemos un partido”. Además, indicó que su equipo se ha visto perjudicado.

“Hay que respetar las decisiones de los árbitros, los que manejan el VAR también son seres humanos y a Kendall Waston lo agarran todas las jugadas”, citó.

El clásico se terminó, pero la polémica sigue... Y posiblemente dará de qué hablar durante varios días.

Pero por mientras, aquí podrá observar más fotografías de lo que se vio — o no se vio— de este partido entre Saprissa y Alajuelense.

Abraham Madriz ahora siente el respaldo del saprissismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Herrera y el equipo arbitral terminaron muy señalados por las decisiones tomadas en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Vargas jugó su primer clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta vez quien se quitó la gorra fue Óscar Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Washington Ortega tocó el balón en el penal de Ariel Rodríguez, pero siempre ingresó en su arco. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Este fue el mensaje que Saprissa le dedicó a Alajuelense antes del inicio del clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Roberto Artavia salió sonriendo de su primer clásico como presidente de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)