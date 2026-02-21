Saprissa vs. Alajuelense: todo lo que debe saber del clásico y dónde ver el partido

Llegó el día para el partido que todos esperan en el campeonato nacional: el clásico, el duelo Saprissa contra Alajuelense. Pulso entre Hernán Medford y Óscar Ramírez en los banquillos. Es la primera vez que se enfrentan. “Óscar creyó que ya se había topado a su amigo en un terreno de juego como entrenadores, pero este sábado, a las 8 p. m., es un hecho que cada uno irá por lo suyo y luchará por la victoria”, dijo Medford.

El escenario es el Estadio Ricardo Saprissa, donde se espera un ambientazo, llenazo y una gran fiesta. Si usted no logró conseguir entrada, puede ver el encuentro por la transmisión de FUTV o seguirlo en este en vivo de La Nación.

Es una fiesta que los morados tienen preparada: se espera un tifo, del que ya los tibaseños dieron un adelanto al recordar cuando, ante la Liga, lograron el título 31. Los mismos que hoy poseen los manudos, con la diferencia de que Saprissa suma 40.

Los morados llegan en zona de clasificación, ocupando el cuarto lugar con 12 puntos en siete compromisos. Por si fuera poco, desde que Medford asumió el banquillo, el plantel tiene cuatro triunfos al hilo: dos por el Torneo de Copa, contra Carmelita, y ante San Carlos y Liberia en el certamen.

Alajuelense está fuera de los cuatro clasificados; ocupa la quinta casilla con 9 unidades, también en siete partidos. Además, la Liga no conoce un triunfo desde hace cuatro juegos: viene de caer contra Sporting en el torneo, perdió los dos encuentros de Copa frente a Liberia y empató con Herediano.

“El sentimiento con Hernán (Medford) es recíproco; con él vivimos muchos momentos juntos en el camerino y luego en etapas con el cuerpo técnico. Ahora, en mi caso, tenemos esta rachita negativa, por lo que sería importante ganarle a Hernán”, dijo Óscar Ramírez luego de perder con Sporting.

Cualquiera puede pensar que la Liga pasa por un mal momento, menos Medford, quien dijo: “Clásico es clásico. Son partidos duros, sin importar lo que haya pasado antes”, afirmó Hernán.

Y es que en ese pasado, los rojinegros tienen un balance positivo: Saprissa no ha podido ganar un solo juego de los últimos ocho duelos. Pero a Medford también le favorece la historia, porque de ocho clásicos que jugó con Saprissa, ganó cuatro y empató la misma cantidad.

“No podemos vivir de la historia. Todo eso es pasado. Yo las estadísticas, ni a favor ni en contra... eso queda ahí”, opinó Hernán.

Saprissa no podrá contar con Fidel Escobar y Joseph Mora, quienes siguen recuperándose de sus lesiones. Medford dijo que Fidel necesita ponerse a tono físicamente.

En Alajuelense, Óscar Ramírez señaló que Anthony Hernández entrenó y podría tener minutos en el Saprissa. Fernando Piñar, Joel Campbell y Rónald Matarrita también apuntan a estar. La única baja confirmada para este clásico es el extremo colombiano Jeison Lucumí.

El árbitro del partido será Keylor Herrera, quien estará acompañado por Luis Granados y Enmanuel Alvarado. Jonathan Leitón será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Benjamín Pineda y Octavio Jara.

El árbitro Keylor Herrera dirigirá el partido de esta noche entre el Deportivo Saprissa y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a las estadísticas del duelo particular entre los conjuntos, Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, deja las siguientes cifras:

Juegos: 364

Victorias Saprissa: 140 (38%)

Empates: 113 (32%)

Victorias Alajuelense: 111 (30%)

Goles Saprissa: 462

Goles Alajuelense: 421

Balance en el Ricardo Saprissa (siendo Saprissa local; Alajuelense fue local una vez ante Saprissa en Tibás, perdiendo 0-3).

Juegos: 139

Victorias Saprissa: 70 (50%)

Empates: 39 (28%)

Victorias Alajuelense: 30 (22%)

Goles Saprissa: 191

Goles Alajuelense: 132

Primer juego en el Ricardo Saprissa: 01/04/1973, Saprissa 2 (C. Solano, 2) Alajuelense 0

Último juego en el Ricardo Saprissa: 17/12/2025, Saprissa 2 (Sinclair, Escobar) Alajuelense 2 (Michel, Bran).

