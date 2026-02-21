Saprissa vs. Alajuelense: todo lo que debe saber del clásico y dónde ver el partido

Los morados reciben en su estadio a las 8 p.m. al cuadro manudo

Por Milton Montenegro
actualizaciones

Llegó el día para el partido que todos esperan en el campeonato nacional: el clásico, el duelo Saprissa contra Alajuelense. Pulso entre Hernán Medford y Óscar Ramírez en los banquillos. Es la primera vez que se enfrentan. “Óscar creyó que ya se había topado a su amigo en un terreno de juego como entrenadores, pero este sábado, a las 8 p. m., es un hecho que cada uno irá por lo suyo y luchará por la victoria”, dijo Medford.








Deportivo SaprissaSaprissaAlajuelenseClásico
