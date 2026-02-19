Los números dejan claro cómo le ha ido a Hernán Medford al enfrentarse a Alajuelense

El Deportivo Saprissa afina detalles para el juego más importante del campeonato, el clásico nacional contra Alajuelense.

El primer duelo en la historia entre Hernán Medford, técnico de los morados, y Óscar Ramírez, timonel de Alajuelense. Nunca se han enfrentado entre ellos, dijo el propio Hernán, quien apunta al tercer triunfo seguido en el certamen.

Para muchos, esta es la prueba de fuego para Medford en su regreso al club tibaseño, luego de casi 20 años. El estratega doblegó a San Carlos en casa y a Liberia de visita, 0-1.

La tarea de derrotar a los rojinegros no es sencilla para el entrenador de los saprissistas, pero tampoco es extraña, porque, a lo largo de su carrera, son más las victorias que ha celebrado contra la Liga que las pérdidas sufridas.

Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, destaca que, a lo largo de su carrera como entrenador, Hernán Medford se ha enfrentado en 44 ocasiones a los manudos, obteniendo 16 triunfos, 18 empates y 10 caídas.

O sea, de 132 puntos disputados, Medford le ganó 66 a la Liga, el 50% de las unidades en juego.

En cuanto a clásicos se refiere, Hernán disputó 16 y el balance le favorece con 6 triunfos, 8 empates y 2 derrotas.

Esto quiere decir que en clásicos se disputaron 48 puntos y Hernán se dejó 26 unidades, el 54% de los puntos que estuvieron en juego.

“Me gusta, porque para los que les gustan las estadísticas, si se dan cuenta, no me he enfrentado a mi gran amigo, entonces creo que será historia”, dijo “El Pelícano” al ser consultado sobre el duelo con Óscar Ramírez y qué representaba para él.

En el buen sentido, Medford llamó “cabrón” a su colega, reconociendo el gran entrenador que ha sido a través de la historia.

“Hay que preparar bien el partido, porque ya saben cómo es ese cabrón”, expresó con una sonrisa.

Hernán Medford no conoce la derrota con el Deportivo Saprissa y el sábado contra Alajuelense, espera festejar el quinto triunfo seguido al frente de su equipo. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La primera vez que Medford se midió a la Liga fue el 10 de mayo del 2003, esa vez empató 0-0. En el segundo duelo con los manudos, el encuentro terminó 3-3 en el Alejandro Morera Soto. Y para su tercer compromiso ante los manudos llegó la consagración: goleó 4-1 en la Cueva (dos tantos de Alonso Solís, José Luis López y Gerald Drummond; por la Liga anotó Wílmer López) con lo que Saprissa cortó una larga racha de no ganarle a su gran rival.

De los últimos choques que Medford tuvo contra la Liga, tras su paso por Sporting y Herediano, perdió dos, empató la misma cantidad y ganó uno.

Ese último choque en que el “Pelícano” salió con el triunfo fue el 31 de julio del 2022, estaba con Herediano y los florenses ganaron por goleada 3-0.

Pero hoy, Medford está con Saprissa y eso lo tiene muy ilusionado; pese a que tardó casi 20 años en regresar, él sabía que en algún momento retornaría.

“Me tocó muy joven ser técnico de Saprissa, creo que he aprendido mucho en estos años, el carácter jamás lo voy a cambiar, lo que sí cambió es mi forma de actuar”, aseguró Hernán el día de su presentación.

Hernán se prepara para medirse a Óscar Ramírez, a quien considera su amigo y un técnico ganador, y así lo dejó claro el día de su presentación, cuando reaccionó ante la pregunta de qué pensaba cuando algunos decían que figuras como él y el “Machillo” están desactualizados.

“Lo que pasa es que ese término ni saben ni entienden; hay gente que habla de términos y ni saben. Hablan de Óscar Ramírez, ganador; hablan de Hernán Medford, ganador, pero estamos ahí para hablar y vender a costillas de nosotros, entonces, ¿qué le vamos a hacer?”, dijo Medford.

El clásico es el próximo sábado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa; Alajuelense llega fuera de la zona de clasificación y con cuatro partidos sin conocer la victoria.

Óscar Ramírez sabe de la importancia de revertir las cosas y llevarse la victoria en la Cueva morada.

“Estamos en una rachita negativa, sería importante poder ganar ese partido y derrotar a Hernán (Medford), sería lo más motivante y poner un poquito de calma”, comentó Óscar Ramírez tras la última derrota ante Sporting.

Óscar Ramírez dijo que un triunfo contra Saprissa será vital para dejar atrás la "rachita". (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Saprissa está en buen momento, la Liga todo lo contrario, pero todo este buen momento ahora tendrá que ser respaldado en el clásico nacional.

Dicho duelo será clave, ya que, en caso de una victoria, Saprissa se metería de lleno en la lucha incluso por la cima.

Y dejaría muy mal parada a Liga Deportiva Alajuelense (LDA), un equipo que viene dando tumbos en el semestre.

Aparte de ser un compromiso llamativo porque se trata del clásico, basta con echarle un ojo a la tabla de posiciones para determinar por qué para los dos conjuntos la victoria es vital.

Saprissa es cuarto con 12 puntos en siete fechas disputadas, mientras que la Liga, que solo posee dos triunfos en igual cantidad de jornadas, es quinta con 9 unidades.

De ganar, Saprissa le sacaría 6 puntos a los rojinegros, caso contrario, si el triunfo es manudo, los del “Machillo” Ramírez empatarían a los tibaseños en 12 unidades y los desplazarían del cuarto puesto.

