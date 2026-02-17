Erick Lonis aconseja a Marvin Loría ante los silbidos que recibe de la afición de Saprissa

A Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, hay una situación que le preocupa, pero a la vez la entiende.

El tema involucra a los aficionados, quienes no perdonan nada y, con silbidos desde las graderías, reaccionan inconformes ante una mala acción o un bajo rendimiento de alguna figura del equipo.

En el pasado, Alejandro Sequeira, David Guzmán, Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Pablo Arboine y otros que salieron recientemente, como Ryan Bolaños, Yoserth Hernández y Jeffrey Valverde, fueron silbados por los seguidores del equipo.

En la actualidad, quienes más sufren con el castigo de los morados desde las gradas son Rachid Chirino y Marvin Loría; con solo tocar el balón, se escucha la silbatina.

Hace un año, Vladimir Quesada, quien era técnico de los tibaseños, aseguró que los jugadores que están en Saprissa tienen que saber que pueden suceder ese tipo de situaciones; si no pueden soportarlo, no deberían estar en la institución.

“Yo solo conozco a cuatro futbolistas a los que nunca los han silbado, que son Wálter Centeno, Evaristo Coronado, Hernán Medford y Mariano Torres”, dijo Vladimir en ese instante.

Erick Lonis se refirió al caso de Marvin Loría en el programa 120 Minutos de Radio Monumental y hasta le recomendó qué hacer para acabar con los silbidos.​

“Hoy pasa más seguido (silbidos) y a mí sí me tiene preocupado. Vamos a tratar de preparar al jugador para que se enfrente a eso con profesionalismo, personalidad y carácter, porque el aficionado de esta institución es así”, dijo Lonis.

Erick agregó que el morado está acostumbrado a lo mejor y por eso reprende con silbidos si algo no le gusta.

“Exige, y no importa si alguien tiene 18 años, 30 o 40, exige a todos, y debemos aprender que es así; por eso los jugadores de Saprissa desarrollan esa personalidad”, indicó Lonis.

Lonis tiene claro que la actitud de los aficionados puede cambiar y solo hay una manera de hacerlo.

“Eso no se puede cambiar de otra forma que no sea jugar bien y entregarse en la cancha y, más que a veces jugar bien, es entregarse”, comentó Lonis.

En el caso de Marvin Loría, Erick sabe por qué esa exigencia con él.

“Loría es un extraordinario jugador y por eso la gente le exige mucho. Marvin sabe que es un grandísimo jugador, tiene velocidad, pegada, dribling, uno contra uno; entonces, si la gente no ve eso, exige y se frustra. Entonces es mejor que esperen mucho de un jugador a que no esperen nada”, destacó Lonis.

Marvin Loría jugó en los dos partidos del Torneo de Copa contra Carmelita. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick agregó que a Loría le exigen de acuerdo con sus capacidades y por lo que ha mostrado antes.

“Creo que él tiene carácter y va a salir de esa situación; que solo se sale jugando bien, no hay otra. Por más que uno pida paciencia y tolerancia, el aficionado quiere ver a su equipo y a los futbolistas jugando bien. Si hay alguien que no esté pasando un buen momento, con razón o sin razón, lo van a chiflar”, manifestó Lonis.​

