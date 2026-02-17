Erick Lonis revela información que calificó de ‘clasificada’ y alegrará a los morados

El clásico entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense está a la vuelta de la esquina. El próximo sábado, ambos conjuntos medirán fuerzas y, del lado morado, esperan sumar una victoria más en el campeonato.

Desde que Hernán Medford asumió como técnico del equipo, registra cuatro victorias en igual cantidad de encuentros: dos por el Torneo de Copa y dos en el Clausura 2026.

Saprissa doblegó en casa a San Carlos y, el domingo pasado, de visita se impuso 0-1 a Liberia, y ahora apunta a los manudos.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club tibaseño, se refirió a lo que espera del clásico y dio pistas de una noticia.

Lonis habló en el programa 120 Minutos de Radio Monumental. Primero soltó una sonrisa ante la pregunta y luego algo dijo. “Es posible, tal vez”, comentó Lonis cuando le preguntaron si el panameño Fidel Escobar podría volver a jugar el sábado, a las 8 p.m., contra la Liga.

“Es información clasificada”, añadió Erick mientras mostraba una sonrisa y agregó: “Es secreto, pero ya está entrenando, ya está entrenando con nosotros”, dijo Lonis.

Ahí está la noticia: Fidel podría reaparecer contra la Liga, por cierto, el último rival al que enfrentó tras detectarse un problema en la espalda que al final resultó ser una hernia.

Fidel no juega desde la final del torneo pasado en diciembre del año anterior.

“Hemos tenido ese tipo de lesiones que, en torneos tan cortos, son significativas. Es bueno estar con el plantel completo; sin embargo, tenemos jugadores que lo han venido haciendo bastante bien, y tener una planilla robusta nos da esa facilidad”, expresó Lonis.

Fidel Escobar ya entrena con el Deportivo Saprissa y podría ser la sorpresa en el clásico contra Alajuelense. Aquí, con Joel Campbell. (Rafael Pacheco Granados)

Otra de las figuras que salió de la alineación titular debido a una lesión es el lateral izquierdo Joseph Mora, y Erick Lonis se refirió a su situación.

“El cuerpo médico hace un trabajo extraordinario con ellos (Fidel y Joseph). Lo de Fidel ha sido extraordinario y lo de Mora fue una lesión brava. El tobillo estaba demasiado inflamado. Además, Joseph es un profesional en todo el sentido de la palabra; en eso de las recuperaciones es muy rápido. Vamos a ver cómo nos va”, manifestó Lonis.

Y del choque contra los rojinegros, Erick opinó que no cree que la Liga llegue en mal momento, tras estar fuera de la zona de clasificación y cuatro juegos sin ganar, incluidos los dos de Copa frente a Liberia.

“¿Mal momento? No hay mal momento, tampoco hay favoritos; no hay buen o mal momento, el clásico es tan emocional”, aseguró Lonis, quien detalló por qué piensa que Alajuelense no está mal.

“La Liga no ha dejado de ser buen equipo, sigue siendo el campeón, y Óscar (Ramírez) no ha dejado de ser el buen técnico que es. Clásico es clásico, es un partido difícil, complicado; vamos a salir a ganar y lo vivimos con mucha intensidad, no solo nosotros, los medios, la afición. Es bueno para el fútbol, es importante enfrentar esta prueba”, destacó Erick Lonis.

Saprissa recibe a la Liga el próximo sábado, a las 8 p.m., y los morados, contrario a los rojinegros, dejan la sensación de que llegan en buena forma.

“Hay cosas que uno tiene que admitir. Por alguna razón, que no vale la pena analizar, había un ambiente muy hostil hacia el equipo, con razón o sin ella, y todo el mundo lo vio y sintió. A veces esas cosas usted tiene que tomarlas en cuenta al tomar una decisión; uno necesita un ganador, que entienda al equipo y ayude a unir, a generar pasión, empatía, y mucho de eso lo tiene Hernán Medford, y hasta el mismo Geiner Segura”, opinó Lonis.

Erick Lonis resaltó que Hernán Medford y su cuerpo técnico han hecho un buen trabajo y espera seguir por el mismo camino, con una victoria contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Lonis, Geiner es un gran complemento para Medford. Señaló que es una persona que todos identifican como muy trabajadora, correcta, seria y con el carácter que se necesita en Saprissa.

“Además de esas incorporaciones, empezamos ganando y mostrando una cara diferente. En ciertos aspectos del juego ha influido bastante, y esperamos seguir por este camino”, dijo Erick Lonis.

