Jugador de Saprissa revela qué cambió con Medford: 100% de rendimiento y ya en zona de clasificación

Los morados se preparan para enfrentar el clásico contra Alajulense, el próximo sábado a las 8 p.m.

Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa es otro, al menos los resultados así lo confirman. Antes de que Hernán Medford asumiera como entrenador del equipo, el plantel se ubicaba en la sexta posición, con seis puntos obtenidos en cinco fechas y solo una victoria.








Deportivo SaprissaSaprissaPablo Arboine
