Jugador de Saprissa revela qué cambió con Medford: 100% de rendimiento y ya en zona de clasificación

El Deportivo Saprissa es otro, al menos los resultados así lo confirman. Antes de que Hernán Medford asumiera como entrenador del equipo, el plantel se ubicaba en la sexta posición, con seis puntos obtenidos en cinco fechas y solo una victoria.

Hoy el panorama es distinto: en dos jornadas más, Medford no solo logró dos triunfos consecutivos, contra San Carlos en casa y de visita frente a Liberia, sino que tiene a los morados en zona de clasificación. Saprissa es cuarto con 12 unidades y está a cuatro de Herediano, líder del certamen.

Por si fuera poco, los tibaseños avanzaron a las semifinales en el Torneo de Copa al dejar en el camino a Carmelita. Con Hernán, Saprissa registra un 100% de rendimiento, cuatro triunfos en igual cantidad de compromisos.

Qué ha variado en Saprissa, Pablo Arboine lo dijo claro: la defensa. El cuerpo técnico busca no permitir tantos, terminar la mayor cantidad de partidos posibles con el marco en cero.

“La defensa ha cambiado bastante, creo que una de las cosas que hemos llegado a trabajar con el profe Geiner (Segura) es la línea defensiva. Hemos estado repasando día con día, poco o mucho, por el tiempo que se pueda, debido a los periodos de trabajo”, dijo Arboine en declaraciones a Radio Columbia, luego de la victoria contra Liberia.

Pablo explicó un poco el trabajo que Geiner Segura efectúa con la línea defensiva.

“Es un trabajo en conjunto, pero Geiner se integra a nosotros para ver aspectos de la línea defensiva; se ha dedicado más a estar con nosotros, a repasar, a estar con los análisis de video, nos enseña los errores que cometemos para mejorar en la semana”, señaló Arboine.

Pablo Arboine destacó el buen trabajo de Geiner Segura con la línea defensiva. (José Cordero /José Cordero)

Pablo comentó que, con tableta en mano, Geiner se acerca a los defensas y les habla de los fallos y mejoras a tener.

“Nos enseña los errores en la cancha y corregimos en las prácticas, en el terreno de juego. Eso ha sido un pilar en este nuevo cuerpo técnico que viene haciendo las cosas muy bien y se ha visto la mejoría”, mencionó Pablo, quien cree que ahora son más sólidos en la parte baja.

Y, en este caso, las estadísticas le dan la razón a Pablo, porque antes de Medford, Saprissa recibió siete goles en cinco juegos, para un promedio de 1,4 por encuentro. Ahora, en dos partidos con Hernán, ha recibido un gol, para un promedio de 0,5 anotaciones por partido.

“Creo que ahora somos un poco más sólidos; hemos venido hablando, colaborándonos más en esa parte que quizá muchas veces estaba faltando, la comunicación, y lo hemos estado haciendo muy bien. Creo que ha sido uno de los pilares, uno de los fuertes que hemos tenido ahorita, conservar el cero atrás para obtener el resultado”, destacó Pablo Arboine.

Marcelo Tulbovitz les exige a los futbolistas estar bien preparados física y mentalmente. "Nos pide total concentración", dijo Pablo Arboine. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Arboine también resaltó la función de Marcelo Tulbovitz en la preparación física.

“Desde que llegó nos inyectó esa energía, esa garra que él tiene. Es un profesor uruguayo, con mucha garra, y eso lo transmite en la semana. Cuando se puede trabajar, se le da énfasis a la parte física; y se notó en un clima como el de Liberia, que nos ayudó a sacar el espíritu de más que uno tiene. Antes de cada encuentro y durante el calentamiento, Marcelo nos dice que debemos estar alertas, vivos y concentrados en cada acción”, comentó Pablo Arboine.

El defensa comentó que tratan de sacarle provecho a todo; incluso consideró que hasta el Torneo de Copa les sirvió para que algunos tomen minutos de juego.

“Para nosotros era importante ganar en Liberia para que el primer lugar no se nos fuera a siete puntos. Queremos hacer buenos juegos, conservar el cero atrás, porque usualmente siempre convertimos, tenemos gente goleadora en ataque y los que están en banca aportan, como Ariel Rodríguez, quien aprovechó el Torneo de Copa para concretar y nos dio el gane en Liberia”, dijo Pablo.

Arboine insistió en que la comunicación entre los defensas es buena y ahí incluye a Abraham Madriz, arquero del equipo.

“Es importante darle la confianza a Abraham y lo ha hecho muy bien. Tiene cuatro años con nosotros y que hable y nos escuche es importante y él lo sabe. Es un joven, pero le habla mucho a la defensa y es algo que el cuerpo técnico le pide, que hable y ordene a la defensa”, dijo Pablo Arboine

