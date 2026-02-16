Hernán Medford ya piensa en Óscar Ramírez: ‘Vamos a preparar bien el partido porque ya sé cómo es ese cabrón’

Hernán Medford suma cuatro triunfos al hilo al frente del Saprissa, antes de medirse a su amigo Óscar Machillo Ramírez, en el clásico ante Alajuelense.

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford Bryan, no ocultó su satisfacción tras vencer a domicilio 0-1 al Municipal Liberia y sumar su cuarta victoria consecutiva desde que asumió la dirección del conjunto morado.

Hernán ahora tendrá una prueba de fuego al enfrentar en casa a su archirrival Liga Deportiva Alajuelense, en el clásico nacional este sábado 21 de febrero en el estadio Estadio Ricardo Saprissa Aymá, a partir de las 8 p.m.

“‘El Pelícano’”, bromeó al confesar que por primera vez enfrentará a su gran amigo, Óscar “Macho” Ramírez, con quien fue bicampeón con Saprissa, tercer lugar en el Mundial de Clubes de Tokio 2005 y campeón de la Uncaf con la Selección Nacional en El Salvador en 2007.

“Para los que les gustan las estadísticas, es la primera vez que me voy a enfrentar a mi gran amigo (Óscar Ramírez). Se viene un partido bonito, de esos que a los aficionados y a nosotros nos gustan”, comentó Medford.

El entrenador del conjunto morado señaló que de momento no han estudiado el accionar de la Liga, porque estaban concentrados en el duelo ante Municipal Liberia; sin embargo, ahora tendrán una semana larga para preparar el choque ante su archirrival.

“Saprissa viene bien en los últimos partidos. Mañana tendremos descanso y el martes empezaremos a trabajar el clásico. Como nunca he enfrentado a mi gran amigo, será histórico. Vamos a preparar bien ese partido porque ya sé cómo es ese cabrón, por lo que debemos prepararnos bien ante Alajuelense”, explicó Medford.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Medford fue muy crítico por tener que jugar a las 3 p. m. en el estadio Estadio Edgardo Baltodano Briceño y aseguró que es complicado disputar un partido dinámico y de muchos recorridos con un clima tan caluroso.

“Lo importante es ganar; el triunfo es lo que cuenta. Fue un partido muy táctico. El clima sí se siente al jugar a estas horas; no está bien que se siga programando a las 3 p. m. con este calor. Ni al equipo local le sirve ni a nosotros tampoco. ¿Cuándo vas a ver un partido intenso con este calor en Liberia? Jamás”, enfatizó Medford.

Hernán también alabó el buen trabajo físico del preparador Marcelo Tulbovitz, a pesar del poco tiempo que han tenido para trabajar.

“Se han venido trabajando cosas diferentes que nos han ido saliendo, obviamente gracias al trabajo de los asistentes Geiner Segura y Raúl Ovares. El equipo se ha visto bien físicamente y esa parte me deja muy tranquilo. Los muchachos han tomado confianza y el equipo va por buen camino. Cuando le ganas a un equipo como Liberia, hay que disfrutarlo”, aseveró Medford.