EN VIVO

Liberia vs. Saprissa: Hernán Medford va contra José Saturnino Cardozo

El Liberia–Saprissa calienta el cierre de una jornada en la que el Monstruo buscará meterse en zona de clasificación

Por Esteban Valverde
EscucharEscuchar

actualizaciones

Saprissa visita a Liberia este domingo a las 3 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en un duelo que genera expectativa por el duelo de entrenadores: Hernán Medford vs. José Saturnino Cardozo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaLiberia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído