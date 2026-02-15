Liberia vs. Saprissa: Hernán Medford va contra José Saturnino Cardozo

Saprissa visita a Liberia este domingo a las 3 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en un duelo que genera expectativa por el duelo de entrenadores: Hernán Medford vs. José Saturnino Cardozo.

El Pelícano espera continuar con la buena racha que ha conseguido en su regreso al banco de los tibaseños, luego de 20 años. Por su parte, Cardozo quiere que su Liberia encuentra la regularidad del certamen pasado que lo llevó a jugar las semifinales.

El Monstruo llega a este duelo con nueve puntos y sin poder estar todaía en zona de clasificación, por su parte Liberia acumula cinco unidades y está en el octavo lugar.

José Saturnino Cardozo se verá con Hernán Medford, en el duelo de técnicos del Liberia - Saprissa. (Canva/Canva)

¿Dónde ver Liberia - Saprissa? Copiado!

El partido entre Liberia y Saprissa pasará por la pantalla de FUTV, medio que tiene los derechos de TV del conjunto guanacasteco.

Antecedentes Copiado!

Saprissa y Liberia llegan a este partido con el antecedente que ambos consiguieron clasificar a las semifinales del Torneo de Copa, donde de hecho se verán las caras para definir a un finalista.

Los morados eliminaron a Carmelita, equipo de la Liga de Ascenso, mientras que Liberia hizo lo propio frente al actual monarca de esa competición y el campeonato nacional, Alajuelense.

El balance Copiado!

Saprissa posee una racha positiva en sus visitas a Liberia. Los morados no pierden en el Edgardo Baltodano desde el 3 de octubre del 2009. De los últimos cinco juegos en Liberia, Saprissa registró cuatro victorias y un empate.

El árbitro Copiado!

Marianela Araya dirigirá el compromiso entre liberianos y morados. Marianela tendrá como asistentes a Diego Salazar y Félix Quesada. El secretario arbitral será Jonathan Leitón. Juan Gabriel Calderón será el árbitro VAR y Octavio Jara el AVAR.