Puro Deporte

Hernán Medford envía un aviso que alegrará a los morados

El entrenados saprissista le dijo a la Unafut que podría planificar mejor el Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró satisfecho con su equipo. Destacó el trabajo el grupo, que selló el pase a las semifinales del Torneo de Copa con un escandaloso marcador global de 10-2.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaHernán MedfordCarmelitaTorneo de Copa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.