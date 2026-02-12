Hernán Medford envía un aviso que alegrará a los morados

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró satisfecho con su equipo. Destacó el trabajo el grupo, que selló el pase a las semifinales del Torneo de Copa con un escandaloso marcador global de 10-2.

El entrenador añadió que este tipo de encuentros les sirve a los jóvenes para demostrar que pueden entrar a la cancha y marcar diferencia.

Al final del partido, Hernán atendió a la prensa y dio un aviso que alegrará a los aficionados saprissistas.

“Estamos adentro y ocupo de todos, incluidos los jóvenes, porque ya ganamos y queremos ganar esto. Queremos ganar el Torneo de Copa”, dijo.

Fiel a su estilo, Medford no se anduvo por las ramas para lanzar una crítica a la Unafut.

“Falta planificación al momento de hacer un torneo de estos, por eso a veces algunos entrenadores de otros equipos se enojan, y tienen razón. Invito a la Unafut a planificar mejor, se puede”, indicó.

Tras el choque contra Carmelita, único equipo de la Liga de Ascenso que seguía con vida en el certamen, Medford solo tuvo elogios para sus jugadores.

“Estoy contento con lo que hicieron los muchachos en los dos juegos. Se demostró que sienten esto y se ganó ante un equipo que luchó. Al final fue importante ver a los jóvenes, quienes buscan espacio en Primera. Salgo satisfecho con cada uno de ellos”, manifestó.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, junto a Raúl Ovares, su asistente. (Jose Cordero/José Cordero)

El estratega de los tibaseños dijo que le falta tiempo para trabajar con el plantel, pero no puede porque juega un partido y tiene otro encima.

El domingo, en Liberia, se medirá con los pamperos en el campeonato nacional.

“El torneo avanza y poco se puede hacer, porque casi no hay espacio y tiempo para trabajar. Nosotros estamos rotando un poquito, pero ya el domingo tenemos un partido muy complicado frente a Liberia.

“Vamos a prepararnos para ganarlo, queremos sumar puntos, pero la verdad es que es complicado trabajar la idea, porque es un juego tras otro”, dijo.

De lo positivo de jugar el Torneo de Copa señaló que le sirve para ver jugadores y que cada uno se gana las cosas en la cancha.

