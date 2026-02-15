Presidente de Saprissa fija posición sobre las críticas del padre de Rachid Chirino y el ambiente en el camerino

El nombre de Rachid Chirino sigue sonando en el ambiente periodístico, sobre todo por las declaraciones polémicas de Carlos Chirino, padre del extremo del Deportivo Saprissa.

Hasta Mariano Torres, capitán de los morados, reaccionó y respondió al comentario del papá de su compañero.

Desde Liberia, esta vez quien se refirió al tema fue Roberto Artavia, presidente de los tibaseños, quien daba declaraciones a los medios con derechos de transmisión.

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le preguntó a Artavia qué opinaba de las declaraciones del padre de Rachid y de toda la polémica que surgió tras sus manifestaciones.

“Te voy a ser muy franco, las veo inevitables (las declaraciones), porque tarde o temprano a alguien se le sale la pasión, se le salen las emociones y va a meter la pata”, dijo Artavia.

El jerarca de Saprissa agregó que, en el mes que tiene en el puesto, él ha tenido algunos inconvenientes.

“A mí mismo ya me han criticado un par de veces en este mes por un par de cosas que he dicho, que no son del agrado de todo el mundo. Uno tiene que ir aprendiendo de esto y lo que contestaría en eso es que los temas del camerino se deben resolver en el camerino. Haríamos muy mal desde la dirigencia si tratamos de imponer una visión ahí”, opinó Roberto Artavia.

Pero ¿qué fue lo que manifestó Carlos Chirino para defender a su hijo Rachid?

En declaraciones a Tigo Sports Noticias, Carlos Chirino dijo que la afición saprissista es “irresponsable” y hasta señaló a un sector de la prensa por tirarle a su hijo y no hacer lo mismo con jugadores como Mariano Torres.

“La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con la institución no tengo nada, estoy muy agradecido, porque ahí jugaron los dos muchachos (Randy y Rachid), pero es un ambiente sumamente complicado. Hay jugadores que son más viejos ahí, se equivocan un montón de veces y no pasa nada, pueden botar 10, 20 goles que no va a pasar nada; pero resulta que los muchachos jóvenes, apenas cometen un error y los quieren crucificar”, opinó el padre de Rachid.

Rachid Chirino no juega en Liberia porque fue expulsado en el partido anterior contra San Carlos. (Johan Rojas Ortega)

Antes del inicio del partido contra Carmelita, el miércoles de la semana pasada, Mariano Torres habló del tema y le tiró con todo al padre de su compañero de equipo.

“Que nombre a personas como a mí, a la afición o a los compañeros, está muy equivocado. A mí, si la gente me tiene cariño, es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces creo que está muy equivocado”, aseguró Mariano.

“Yo no tengo ningún problema con los compañeros, ni siquiera con Chirino, me parece un buen jugador y puede ayudarnos bastante, pero eso no tiene nada que ver con lo que dijo el padre. El padre debe respetar un poco más y, como dije recién, llevo muchos años acá y las cosas me las he ganado”.

