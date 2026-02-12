Mariano Torres le tira con todo al papá de Rachid Chirino por críticas contra afición de Saprissa

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, no se le quedó callado al papá de Rachid Chirino. Le dijo que está equivocado y que para él expresó algunas cosas que en su opinión no son ciertas.

Carlos Chirino, padre de Rachid, la emprendió contra la afición morada y cuestionó la forma en la que tratan a su hijo.

En declaraciones a Tigo Sports Noticias, Carlos Chirino dijo que la afición saprissista es “irresponsable” y hasta señaló a un sector de la prensa, por tirarle a su hijo y no hacer lo mismo con jugadores como Mariano Torres.

“La afición de Saprissa es muy irrespetuosa, con la institución no tengo nada, estoy muy agradecido, porque ahí jugaron los dos muchachos (Randy y Rachid), pero es un ambiente sumamente complicado. Hay jugadores que son más viejos ahí, se equivocan un montón de veces y no pasa nada, pueden botar 10, 20 goles que no va a pasar nada; pero resulta que los muchachos jóvenes, apenas cometen un error y los quieren crucificar”, opinó el padre de Rachid.

Antes del inicio del partido contra Carmelita, Mariano Torres habló del tema y le tiró con todo al padre de su compañero de equipo.

“Que nombre a personas como a mí, a la afición, o a los compañeros, está muy equivocado. A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces, creo que está muy equivocado”, aseguró Mariano en Teletica Radio.

Mariano añadió que si quiere defender a su hijo que lo haga, pero que no me nombre a él, a la afición, ni a nadie.

“Yo no tengo ningún problema con los compañeros, ni siquiera con Chirino, me parece un buen jugador y puede ayudarnos bastante, pero eso no tiene nada que ver con lo que dijo el padre. El padre debe respetar un poco más y como dije recién llevo muchos años acá y las cosas me las he ganado. Aparte, por ejemplo, dice cosas que son mentiras, porque cuando yo he cometido errores me han criticado y me quedo callado. Luego me preparo de la mejor forma, para que cuando me toque jugar, estar altura de esta camiseta”, destacó Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, se defendió con todo del padre de Rachid Chirino. (Jose Cordero/José Cordero)

