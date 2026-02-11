Saprissa define la alineación para enfrentar a Carmelita

El Deportivo Saprissa enfrenta a Carmelita en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa, y Hernán Medford, técnico de los morados, definió el once estelar.
