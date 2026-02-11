Saprissa define la alineación para enfrentar a Carmelita

El Deportivo Saprissa enfrenta a Carmelita en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa, y Hernán Medford, técnico de los morados, definió el once estelar.

El partido se efectuará en el Estadio Rafael Bolaños y empezará a las 6 p. m. Los morados saldrán a la cancha con la ventaja en el marcador, tras ganar por goleada 6-0 en el compromiso de ida.

Saprissa alinea con: Isaac Alfaro, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, Daniel Espinoza, Matías Elizondo, Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Marvin Loría, Derek Woodly y Ariel Rodríguez.

Ariel Rodríguez comanda la ofensiva del Deportivo Saprissa frente a Carmelita. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

