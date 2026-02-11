Carmelita vs. Saprissa: solo un canal transmitirá el juego de los morados

El Deportivo Saprissa vuelve a la cancha y lo hace de visita, en un escenario al que tenía año y diez meses de no visitar. Esa vez, en abril del 2024, salió con la victoria 0-1, pero ante un rival, que no es el mismo al que enfrenta esta noche, no era el dueño de casa.

Los saprissista juegan el compromiso de vuelta del Torneo de Copa contra Carmelita y en el 2024, cuando pisaron la gramilla del Estadio Rafael Bolaños, se midieron a Grecia, que entonces militaba en Primera.

Dónde ver el juego Copiado!

Esta noche, el partido es a las 6 p.m. y el juego se podrá ver por la transmisión de TD+. En caso de que no pueda ver el compromiso, puede seguir las incidencias en este en vivo de La Nación.

Carmelita es el único equipo de la Liga de Ascenso que clasificó a esta etapa del Torneo y TD+ tiene los derechos de sus partidos como local.

💜 Hoy juega el Monstruo



🕖 6 p.m. ⚽️ vs Carmelita 📍 Rafael Bolaños

🏆 Vuelta de los Cuartos de final del Torneo de Copa pic.twitter.com/fZBmQlKOpE — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 11, 2026

Casi siete años Copiado!

Saprissa vuelve al Rafael Bolaños, pero en duelo contra Carmelita, se presenta en ese recinto, casi siete años después. La última vez que los tibaseños jugaron contra los carmelos en su campo, fue el tres de marzo del 2019, los saprissistas ganaron 0-1, con anotación de Marvin Angulo.

Ventaja de Saprissa Copiado!

Para esta noche, en los cuartos de final del Torneo de Copa, Saprissa prácticamente amarró el pase a las semifinales, tras golear en el compromiso de ida en su Cueva 6-0, la diferencia es enorme contra Carmelita, que mostró poco en el compromiso pasado. El ganador de esta serie se medirá a Liberia en las semifinales.

Primer triunfo Copiado!

Esa vez, en el marzo del 2019, fue la primera vez que Saprissa ganó en el Estadio Rafael Bolaños. Además, los de la barriada alajuelense no derrotan al cuadro tibaseño desde el 24 de setiembre del 2016, aquella vez los verdolagas se impusieron 4 por 3 en el estadio Morera Soto.

Penales Copiado!

Recuerde que si alguna serie termina con empate en el marcador global después de los 90 minutos y reposición, no hay tiempos extra. En ese caso, se procedería de una vez con los lanzamientos de penal. Además, en esta fase del Torneo de Copa no se utiliza el VAR.

Fase final Copiado!

Las semifinales están programadas para el 25 y el 29 de marzo: Liberia que ya clasificó espera al vencedor del duelo Saprissa vs. Carmelita y Puntarenas aguarda por el ganador del duelo Sporting contra Cartaginés, los albinegros tienen ventaja, tras imponerse en el primer choque 4-1.

A tomar en cuenta Copiado!

Cada club participante deberá de completar la totalidad de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. En caso de incumplimiento, el equipo infractor perderá los tres puntos. La final se disputará en abril, a partido único, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.