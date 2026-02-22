¿Qué le pasa a Alajuelense? Esto dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense perdió el clásico nacional y sigue en problemas. Óscar Ramírez fue muy claro en que no iba a hablar del arbitraje y también cree que su equipo todavía tiene chance de ir en busca de esa clasificación que ya se le va poniendo compleja.

- ¿Por qué le está costando contra los equipos tradicionales?

- En el semestre pasado fue diferente y ahora hay que lidiar con eso. Estamos bajos en puntos y lo entendemos. Acá quedan diez partidos, 30 puntos, en los que tenemos que buscar ese puntaje importante para meternos en los semifinalistas.

- ¿Qué está pasando con el campeón? ¿Por qué le ha costado tanto a la Liga?

- Es que aquí se malinterpreta cuando se dice que ya están (jugadores que vienen de una lesión), pero con dos días de entrenamiento acá hay que jugar con cuántos minutos nos puede rendir, cuánto sí, cuánto no. Sobre Anthony Hernández hablamos con el doctor y tiene tres días, vino con situaciones, recayó, con dolor e inflamado y hay que cuidarlo, porque no podemos reventarlo y que se nos caiga abruptamente por un buen tiempo, sabiendo que es de paciencia.

“El mismo Fernando Piñar, Rónald Matarrita es otro que tiene un problemita. Y Joel Campbell se resintió desde Liberia, hicimos la prueba y había cierta cosita. Si los tiro, los reviento y entonces me quedo sin armas. Es esperar para ver en qué momento estamos con el grupo entero”.

- ¿Está satisfecho con lo que ve de su equipo?

- Perdimos y no puedo opinar, porque todo lo que diga lo tomarán como que no sirvió, porque perdimos, pero hay buenos momentos. A partir del gol de Saprissa, en el primer tiempo hubo control total del partido. Jugamos “cuadrado”, llegamos por los costados, velocidad.

- ¿El margen de error ya no da para otra pérdida en el campeonato?

- Treinta puntos, no sé si depende de los resultados, esperemos a ver, pero creo que sí hay espacio como para volver a enracharnos, porque yo creo que sí nos ha faltado eso, un partido que arranquemos bien. Lastimosamente, cuando veníamos con los partidos seguiditos que ganamos, vino el corte (pausa por las elecciones).

“Jugamos contra Heredia, toda la prensa lo vio y hablábamos de que ese partido era muy importante para dar un do de pecho y lastimosamente Heredia nos remata. Cuando hay rachitas en el fútbol uno dice que se están acomodando las estrellas y en otra caramba, por qué si hicimos algo tan bueno y perdimos. Hay que analizar eso, es paciencia, trabajo y cerrar filas”.

- ¿Cómo tomó el primer enfrentamiento con Hernán Medford?

Lo que habíamos planeado, los primeros diez minutos ellos tuvieron la fuerza del estadio, la emotividad que siempre es entendible. El primer tiempo fue a lo que habíamos planeado.

“En algunos momentos, si no me equivoco, hubo tres o cuatro remates con cierta dificultad para el portero y luego Alejandro Bran sacó dos remates y Abraham Madriz se comportó bien, queríamos rematarle para verlo y cumplió.

“En el segundo tiempo sí nos costó el arranque, comenzamos a perder bolas y regalamos muchas bolas por el centro y la expulsión marca un poco”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.