Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense: ‘Todo lo que pasó es culpa mía’

Alexis Gamboa atendió a las radios con derechos de transmisión en la zona flash, una vez que cayó el telón del clásico en el que Saprissa derrotó 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense.

Como uno de los líderes del campeón nacional, el defensor se mostró muy autocrítico y aseguró que en lo personal no tuvo un buen partido.

Sus palabras se enfocan en que el segundo gol de los morados surgió de una falta suya a Ariel Rodríguez y que se sancionó como penal tras una revisión en el VAR.

“Dolidos, hicimos un gran partido, creo que por muchos lapsos fuimos superiores y en pequeños detalles... Hoy asumo mi responsabilidad, soy el responsable de esta derrota y a trabajar para lo que viene”, expresó Alexis Gamboa.

Dijo que cuando van de primeros no son los mejores y ni ahora son los peores.

“Hay que trabajar, queda mucho camino y esperemos meternos en la clasificación para la siguiente ronda”, apuntó.

Lo de Alajuelense ya tiene tintes de crisis, porque después de un semestre en el que lo ganaron todo, el equipo no levanta.

“Son desconcentraciones, creo que no hemos estado finos en los detalles. Asumo mi responsabilidad, es culpa mía, todo lo que pasó es culpa mía y a trabajar para lo que viene. Somos un gran grupo, trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, pero la concentración es lo que nos está faltando”, aseguró Alexis Gamboa.

Agregó que en este clásico, Saprissa fue superior por lapsos, al igual que la Liga.

“Nosotros no logramos concretar y ellos sí. Esa es la gran diferencia”, concluyó Alexis Gamboa.

