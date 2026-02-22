Vea el gol con el que Saprissa sentenció su triunfo ante Alajuelense (video)

Saprissa consiguió su segundo gol en el clásico y que a la postre le dio la victoria por 2-1 ante Liga Deportiva Alajuelense luego de que una falta de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez se observó en el VAR.
Keylor Herrera atendió el llamado que le hicieron Benjamín Pineda y Octavio Jara. Y el central decretó la pena máxima.
⏰ 80’ Revisión de una posible falta en el área y la decisión es que hay penal para Saprissa.— FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026
➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/1SXyKqqJcO
El encargado de poner el esférico en el manchón blanco fue el propio Ariel Rodríguez. Aunque Washington Ortega tocó el balón con una mano, siempre ingresó, significando el 2-1 en el clásico.
Un día sí y el otro también, Ariel Rodríguez ¡El goleador! pic.twitter.com/oosHbukM65— TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026