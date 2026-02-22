Vea el gol con el que Saprissa sentenció su triunfo ante Alajuelense (video)

Saprissa ganó el clásico y ahora tiene seis puntos de ventaja sobre Liga Deportiva Alajuelense.

Saprissa consiguió su segundo gol en el clásico y que a la postre le dio la victoria por 2-1 ante Liga Deportiva Alajuelense luego de que una falta de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez se observó en el VAR.

Keylor Herrera atendió el llamado que le hicieron Benjamín Pineda y Octavio Jara. Y el central decretó la pena máxima.

⏰ 80’ Revisión de una posible falta en el área y la decisión es que hay penal para Saprissa.

➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/1SXyKqqJcO — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026

El encargado de poner el esférico en el manchón blanco fue el propio Ariel Rodríguez. Aunque Washington Ortega tocó el balón con una mano, siempre ingresó, significando el 2-1 en el clásico.

Un día sí y el otro también, Ariel Rodríguez ¡El goleador! pic.twitter.com/oosHbukM65 — TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026

