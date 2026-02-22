Puro Deporte

Joseph Joseph explota contra el arbitraje: ‘Hubo unos errores muy gruesos’

Joseph Joseph detalló las cuatro acciones que él ve como fallos del arbitraje en contra de Alajuelense en los últimos diez minutos del clásico

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Joseph Joseph dejó entrever que Liga Deportiva Alajuelense presentará una queja formal ante la Comisión de Arbitraje. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseJoseph JosephClausura 2026Clásico NacionalSaprissa vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.