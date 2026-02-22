Joseph Joseph explota contra el arbitraje: ‘Hubo unos errores muy gruesos’

Joseph Joseph dejó entrever que Liga Deportiva Alajuelense presentará una queja formal ante la Comisión de Arbitraje.

Joseph Joseph se sentía indignado con el arbitraje en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense y decidió alzar la voz.

El presidente rojinegro cree que en primera instancia, Aarón Salazar no tenía que salir expulsado, porque a su criterio, la doble amarilla no correspondía en esa acción.

Luego también está convencido de que el penal que se sancionó a través del VAR no era una falta de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez, porque lo que él vio fue que el atacante morado estaba jalando de la pantaloneta al defensor liguista.

“Está el codazo de Orlando Sinclair a Fernando Piñar que va para el hospital en este momento, porque tiene el pómulo sumamente hinchado, no sé si reventado, o qué será.

”Y por último, el penal a Anthony Hernández (que no se pitó). Fueron cuatro jugadas seguidas que me parece que sí de una u otra manera afectan el resultado”, expresó Joseph Joseph.

Dijo que esto no significa que en Alajuelense dejen de ser autocríticos, porque hay cosas que la Liga tiene que corregir de lo que hizo en la cancha.

Cuando se le consultó si la Liga piensa presentar una queja formal o una queja ante la Comisión de Arbitraje, el presidente rojinegro afirmó que conversará con un compañero de la Junta Directiva que se encarga de ese tema.

“Yo sé que hay cosas que hay que corregir, nuestro porcentaje de puntos obtenidos es muy bajo para un equipo como la Liga, tenemos que corregirlo y está en nuestras manos corregirlo”, citó.

Joseph Joseph repitió que quería ser enfático en que a lo interno de Alajuelense todos saben que deben corregir cosas, pero que hay cosas que se les salen de las manos.

“El partido de este sábado no era perderlo, creo que incluso hasta lo podíamos haber ganado, pero esas cosas son internas, las tenemos que corregir, está en nuestras manos corregirlas, pero ocurrieron cuatro jugadas determinantes en cuestión de diez minutos”, afirmó.

También dijo que el VAR ha ayudado y que el arbitraje ha mejorado. Incluso señaló que Enrique Osses hace un gran trabajo.

“Yo quiero ver muchas cosas positivas, pero hoy hubo unos errores muy gruesos”, aseguró el presidente de la Liga.

