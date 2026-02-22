¿Penal para Alajuelense que no pitaron en el último minuto? Vea la jugada de la gran polémica

Óscar Ramírez se vio muy vehemente durante el clásico que Saprissa le ganó 2-1 a Alajuelense.

Terminaba el intenso clásico con la victoria de Saprissa ante Alajuelense; en la última jugada el rojinegro Anthony Hernández cayó en el área, los visitantes reclamaron penal, pero el VAR no consideró que fuera falta y la polémica quedó servida.

En ese momento, hasta el arquero manudo Washington Ortega subió a cabecear en busca del empate, y en uno de los centros Pablo Arboine forcejeó con Hernández, quien terminó en el suelo. El central Keylor Herrera no pitó nada, mientras los alajuelenses solicitaban el penal; en la sala VOR, Benjamín Pineda hacía las revisiones del caso con el partido se mantenía detenido.

Finalmente, luego de una tensa espera, Herrera no recibió ninguna indicación de ir al monitor, por lo que ordenó seguir jugando y segundos después pitó el final del compromiso con la victoria 2-1 de Saprissa.

Después del partido, el presentador de FUTV Jorge Martínez explicó que los árbitros del VAR tienen acceso a todas las tomas y que son ellos (los réferis) quienes deciden cuáles imágenes utilizar y revisar, sin ninguna intervención de la televisora.

El ángulo donde mejor se aprecia la jugada es detrás del marco; puede observarla a continuación y sacar sus conclusiones.