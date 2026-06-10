México vs. Sudáfrica: Hora y canal para ver el partido inaugural del Mundial 2026

México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026, en un juego correspondiente al grupo A.

Después de la primera de la trilogía de ceremonias inaugurales del Mundial 2026, México y Sudáfrica protagonizarán el primero de los 104 partidos que se desarrollarán entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El pulso entre México y Sudáfrica será en el Estadio de la Ciudad de México. ¿Cuál es ese reducto? Para la cita planetaria en sí FIFA no permite los nombres comerciales en los escenarios.

Pero se trata del mítico Estadio Azteca que hace poco pasó a llamarse Estadio Banorte; también conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

El partido empezará a la 1 p. m. (hora de Costa Rica) y para efectos de territorio nacional, ese juego que marca el arranque del Mundial 2026 podrá verse a través de las señales de Fox, Fox+ y Canal 7. Los actos inaugurales arrancan a las 11:30 a. m.

Además, tome en cuenta que Teletica Radio (91.5 FM) es la emisora que tiene los derechos en el país para transmitir los 104 partidos de la Copa del Mundo.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta. Puede consultar los partidos que dará Teletica en esta nota.