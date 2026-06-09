Puro Deporte

Estos son los únicos partidos del Mundial 2026 que pasarán por televisión abierta en Teletica

Teletica posee los derechos exclusivos de transmisión de la Copa del Mundo 2026 en televisión abierta para Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Endrick, Raphinha and Fabinho of Brazil in the match between Brazil and Egypt, an international friendly in preparation for the World Cup, at Huntington Bank Field in Cleveland, United States, this Saturday, June 6th. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Pres
El partido entre Brasil vs. Haití, el viernes 19 de junio, será transmitido por Canal 7. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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