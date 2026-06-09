Estos son los únicos partidos del Mundial 2026 que pasarán por televisión abierta en Teletica

Los derechos exclusivos de transmisión en televisión abierta para Costa Rica del Mundial 2026, organizado por México, Canadá y Estados Unidos, pertenecen a Teletica Canal 7.
No obstante, de los 104 partidos que conforman la Copa del Mundo, el canal del “Trencito” únicamente transmitirá 32 encuentros, debido a que es posible comprar paquetes parciales.
Durante la fase de grupos tendrá programados 17 partidos. Posteriormente, emitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final, cuatro de los octavos de final, dos de los cuartos de final, los dos compromisos de las semifinales y, por supuesto, la gran final.
Mientras tanto, Teletica Radio (91.5 FM), la única emisora que cuenta con los derechos exclusivos, tiene previsto transmitir 90 partidos a sus oyentes.
Fox también tiene los derechos y anunció que sí transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 a través de sus canales de cable.
Juegos por Canal 7 en primera fase
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica por Canal 7 (también Fox y Fox+ en cable). Hora 1 p. m.
Viernes 12 de junio
Estados Unidos vs. Paraguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Domingo 14 de junio
Países Bajos vs. Japón, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Lunes 15 de junio
Arabia Saudita vs. Uruguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 4 p.m.
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Viernes 19 de junio
Brasil vs. Haití, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 6:30 p.m.
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 11 a.m.
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 10 a.m.
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria, por Fox, Fox+, Canal 7. Hora: 11 a.m.
Martes 23 de junio
Colombia vs. RD Congo, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 8 p.m.
Miércoles 24 de junio
República Checa vs. México, por Fox y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania, por Fox y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia, por Fox y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Uruguay vs. España, por Fox y Canal 7. Hora: 6 p.m.
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra, por Fox y Canal 7. Hora: 3 p.m.
Colombia vs. Portugal, por Fox y Canal 7. Hora: 5:30 p.m.