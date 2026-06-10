Corea del Sur vs. República Checa: ¿Dónde ver el partido que marca el estreno de árbitro costarricense en el Mundial 2026?

Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio.

Luego de que México y Sudáfrica protagonicen el primer partido del Mundial 2026, vendrá el turno del segundo juego del grupo A, entre Corea del Sur y República Checa.

Este partido que se llevará a cabo en el Estadio de Guadalajara está pactado para las 8 p. m. (hora de Costa Rica) y por televisión, en territorio nacional solamente podrá verse mediante Fox+.

Una alternativa adicional es escucharlo a través de Teletica Radio (91.5 FM), que cuenta con los derechos de transmisión de los 104 partidos.

El juego entre Corea del Sur y República Checa tiene un interés especial en Costa Rica, pues Juan Gabriel Calderón fue nombrado como cuarto árbitro para este encuentro. Además, el tico Juan Carlos Mora estará como asistente de reserva.

La FIFA informó que Juan Gabriel Calderon estará en el partido de Corea ante República Checa. (Cuenta X de FIFA/Cuenta X de FIFA)

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta. Puede consultar los partidos que dará Teletica en esta nota.