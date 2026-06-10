Fútbol

Corea del Sur vs. República Checa: ¿Dónde ver el partido que marca el estreno de árbitro costarricense en el Mundial 2026?

Juan Gabriel Calderón fue nombrado cuarto árbitro en el partido Corea del Sur vs. República Checa. Además, el tico Juan Carlos Mora será asistente de reserva

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio.
Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (Chat GPT/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Corea del Sur vs República ChecaJuan Gabriel Calderón
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.