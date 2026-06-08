Arranca el Mundial 2026 y FIFA ya designó a Juan Gabriel Calderón en un partido

El Mundial 2026 arranca en tres días; el jueves a la 1 p.m. es el partido inaugural, México enfrenta a Sudáfrica y ese mismo día, pero a las 8 p.m. Corea del Sur se mide a República Checa.

Juan Gabriel Calderón, árbitro de Costa Rica, estará presente en el segundo compromiso del debut mundialista, en el duelo entre coreanos y checos.

La FIFA confirmó las primeras designaciones arbitrales y Calderón estará como cuarto árbitro del compromiso.

El partido, correspondiente al Grupo A del Mundial, será dirigido por el egipcio Amin Mohamed, quien estará acompañado de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha.

La FIFA informó que Juan Gabriel Calderón estará en el partido de Corea ante República Checa. (Cuenta X de FIFA/Cuenta X de FIFA)

En el VAR estará Mahmoud Ashour (Egipto), AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). La designación se complementa con Juan Carlos Mora de Costa Rica como asistente de reserva y el italiano Marco Di Bello en el soporte del VAR.

Para el partido inaugural de la Copa del Mundo del 11 de junio en el Mexico City Stadium, donde se enfrentarán México y Sudáfrica por el Grupo A, las autoridades designadas provienen en su mayoría de la Conmebol. El encargado de llevar las riendas del encuentro será el brasileño Wilton Sampaio.

24 años después, Costa Rica vuelve a tener un juez principal en la máxima cita futbolística, con la presencia de Juan Gabriel Calderón.

Hace dos meses, La Nación publicó una nota sobre la designación de Juan Gabriel Calderón en el Mundial, en ella, Greivin Porras y Pedro Navarro, analistas arbitrales, se refirieron a las posibilidades de Calderón de ser central en algunos juegos del Mundial, y la respuesta de ambos fue contundente: tiene pocas opciones, según ellos, porque el costarricense llega al certamen como “árbitro suplente”.

Porras consideró que Calderón es suplente porque solo tiene un asistente de su misma nacionalidad (Juan Carlos Mora) y quienes van a dirigir cuentan con su equipo de trabajo completo, o sea, dos asistentes.

“Juan Gabriel va como posible suplente, o está en la lista de suplentes. Sería muy bueno que pase la primera fase, pero, por lo que se proyecta y la poca fuerza que tiene Costa Rica (a nivel político), no creo que pase la primera ronda”, aseguró Pedro Navarro.