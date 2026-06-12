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Estos son los dos únicos partidos del Mundial 2026 que Canal 7 transmitirá entre viernes y domingo

Entre viernes y domingo se disputarán nueve partidos de la Copa del Mundo 2026, pero solo dos podrán verse por televisión abierta

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Por Juan Diego Villarreal
Repase la lista de los 32 partidos del Mundial 2026 que se verán por Canal 7.
Teletica Canal 7 transmitirá 32 partidos de la Copa del Mundo 2026, 17 de ellos en la primera fase. (AFP y Archivo LN/Fotocomposición en Canva)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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