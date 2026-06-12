Estos son los dos únicos partidos del Mundial 2026 que Canal 7 transmitirá entre viernes y domingo

La Copa del Mundo 2026 continúa con nueve partidos, entre este viernes por la noche y el domingo, correspondientes a los grupos B, C, D, y F.
Sin embargo, por la pantalla de Teletica Canal 7 solo se podrán observar dos encuentros en las fechas antes consignadas.
El canal del “Trencito” tiene programada para este viernes12 de junio la transmisión del compromiso entre Estados Unidos y Paraguay, a partir de las 7 p. m., en lo que será el debut de los anfitriones estadounidenses.
Durante el sábado 13 de junio no habrá ningún partido en su programación. Será hasta el domingo 14 de junio cuando vuelva a transmitir un encuentro mundialista: Países Bajos ante Japón, a partir de las 2 p. m.
Los partidos también pueden seguirse por las señales de Fox y Fox+.
Viernes 12 de junio
- Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), 7 p. m., Estadio de Los Ángeles (Fox, Fox+ y Canal 7).
Sábado 13 de junio
- Catar vs. Suiza (Grupo B), 1 p. m., Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).
- Brasil vs. Marruecos (Grupo C), 4 p. m., Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).
- Haití vs. Escocia (Grupo C), 7 p. m., Estadio de Boston (Fox+).
- Australia vs. Turquía (Grupo D), 10 p. m., BC Place de Vancouver (Fox+).
Domingo 14 de junio
- Alemania vs. Curazao (Grupo E), 11 a. m., Estadio de Houston (Fox+).
- Países Bajos vs. Japón (Grupo F), 2 p. m., Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).
- Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E), 5 p. m., Estadio de Filadelfia (Fox+).
- Suecia vs. Túnez (Grupo F), 8 p. m., Estadio de Monterrey (Fox+).
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