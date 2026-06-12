Estos son los dos únicos partidos del Mundial 2026 que Canal 7 transmitirá entre viernes y domingo

Teletica Canal 7 transmitirá 32 partidos de la Copa del Mundo 2026, 17 de ellos en la primera fase.

La Copa del Mundo 2026 continúa con nueve partidos, entre este viernes por la noche y el domingo, correspondientes a los grupos B, C, D, y F.

Sin embargo, por la pantalla de Teletica Canal 7 solo se podrán observar dos encuentros en las fechas antes consignadas.

El canal del “Trencito” tiene programada para este viernes12 de junio la transmisión del compromiso entre Estados Unidos y Paraguay, a partir de las 7 p. m., en lo que será el debut de los anfitriones estadounidenses.

Durante el sábado 13 de junio no habrá ningún partido en su programación. Será hasta el domingo 14 de junio cuando vuelva a transmitir un encuentro mundialista: Países Bajos ante Japón, a partir de las 2 p. m.

Los partidos también pueden seguirse por las señales de Fox y Fox+.

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), 7 p. m., Estadio de Los Ángeles (Fox, Fox+ y Canal 7).

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza (Grupo B), 1 p. m., Estadio de la Bahía de San Francisco (Fox+).

Brasil vs. Marruecos (Grupo C), 4 p. m., Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Fox+).

Haití vs. Escocia (Grupo C), 7 p. m., Estadio de Boston (Fox+).

Australia vs. Turquía (Grupo D), 10 p. m., BC Place de Vancouver (Fox+).

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E), 11 a. m., Estadio de Houston (Fox+).

Países Bajos vs. Japón (Grupo F), 2 p. m., Estadio de Dallas (Fox, Fox+ y Canal 7).

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E), 5 p. m., Estadio de Filadelfia (Fox+).

Suecia vs. Túnez (Grupo F), 8 p. m., Estadio de Monterrey (Fox+).

Recuerde que si desea ve todo los partidos del Mundial 2026 puede adquirir la aplicación TDMAX la cual tiene un costo mensual de suscripción de ₡5.476.