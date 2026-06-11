Fútbol

Mundial 2026: Estos son los 32 partidos que Teletica transmitirá por Canal 7

Teletica tiene los derechos de transmisión para los partidos del Mundial 2026 que se verán por televisión abierta en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Repase la lista de los 32 partidos del Mundial 2026 que se verán por Canal 7.
Repase la lista de los 32 partidos del Mundial 2026 que se verán por Canal 7. (AFP y Archivo LN/Fotocomposición en Canva)







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Mundial 2026TeleticaCanal 7
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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