Mundial 2026: Estos son los 32 partidos que Teletica transmitirá por Canal 7

El Mundial 2026 acapara la atención del planeta desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio. Es más de un mes en el que literalmente habrá fútbol a toda hora, con partidos imperdibles ¿Cuáles son los juegos que se verán en televisión abierta en Costa Rica?
Recuerde que Teletica adquirió los derechos para transmitir 32 de los 104 partidos mediante la pantalla de Canal 7. Además, en Teletica Radio sí narrarán la totalidad de la Copa del Mundo y cuando haya partidos que choquen, pues tendrán reportes.
La otra opción es Fox y Fox+, que están en varias cableras (no todas), así como en la aplicación TDMAX. Ahí podrá observar los 104 partidos.
Durante la fase de grupos, Canal 7 tendrá la señal de 17 partidos. Posteriormente, emitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final, cuatro de los octavos de final, dos de los cuartos de final, los dos compromisos de las semifinales y, por supuesto, la gran final.
Juegos por Canal 7 en primera fase
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica por Canal 7 (también Fox y Fox+ en cable). Hora 1 p. m.
Viernes 12 de junio
Estados Unidos vs. Paraguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Domingo 14 de junio
Países Bajos vs. Japón, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Lunes 15 de junio
Arabia Saudita vs. Uruguay, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 4 p.m.
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Viernes 19 de junio
Brasil vs. Haití, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 6:30 p.m.
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 11 a.m.
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 10 a.m.
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria, por Fox, Fox+, Canal 7. Hora: 11 a.m.
Martes 23 de junio
Colombia vs. RD Congo, por Fox, Fox+ y Canal 7. Hora: 8 p.m.
Miércoles 24 de junio
República Checa vs. México, por Fox y Canal 7. Hora: 7 p.m.
Jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania, por Fox y Canal 7. Hora: 2 p.m.
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia, por Fox y Canal 7. Hora: 1 p.m.
Uruguay vs. España, por Fox y Canal 7. Hora: 6 p.m.
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra, por Fox y Canal 7. Hora: 3 p.m.
Colombia vs. Portugal, por Fox y Canal 7. Hora: 5:30 p.m.