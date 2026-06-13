El País

El Niño amenaza agua, electricidad y sectores productivos: así es como Costa Rica se prepara para la sequía más severa de la última década

Fenómeno climático es comparado con sequía que afectó al país hace 11 años

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
03/10/2023 Cipreses de Oreamuno. Recorrido por este distrito que ha sido noticia en los últimos años porque sus habitantes están recibiendo agua contaminada. Miles de habitantes siguen recibiendo agua de cisternas por la contaminación detectada desde 2021 y confirmada por un estudio en conjunto del IRET-UNA y el Laboratorio Nacional de Agua del AYA.
El sector agrícola sería uno de los más afectados debido al déficit de lluvia previsto para las principales regiones productivas del país. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fenómeno el NiñoIMNCNESequía
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.