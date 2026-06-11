El País

Fenómeno de El Niño ya inició y sería muy intenso entre noviembre e inicio del 2027 en Costa Rica

NOAA confirma que El Niño 2026 ya está en marcha y prevé evento muy intenso con fuerte calentamiento del Pacífico ecuatorial y alto riesgo de sequías y calor extremos en varias zonas

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Por Juan Fernando Lara Salas
Agricultores, celebraran su día en medio de sus recurrentes preocupaciones
Agricultores de la zona norte de Cartago trabajan cada día en sus parcelas, sembrando y recogiendo las cosechas en medio de la presión por los altos costos de los insumos y la creciente incertidumbre climática. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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