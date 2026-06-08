El País

Guanacaste se enfrenta a una de sus peores sequías y suma un año más a la espera de Paacume

Proyecto que llevará agua para riego, turismo y hogares guanacastecos estaría listo hasta el 2030

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Por Patricia Recio
Proyecto Paacume
El proyecto Paacume que concentra actualmente las principales obras en Bagaces beneficiará a unos 500.000 guanacastecos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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PaacumeAgua para GuanacasteFenómeno del Niño
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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