Guanacaste se enfrenta a una de sus peores sequías y suma un año más a la espera de Paacume

El proyecto Paacume que concentra actualmente las principales obras en Bagaces beneficiará a unos 500.000 guanacastecos.

Mayo era esperado por los guanacastecos como un respiro que al fin les permitiría dejar de depender de los suplementos, pacas para el ganado y parcelas prestadas, porque al fin las primeras lluvias harían reverdecer los potreros agrietados por la sequía y atacados por las plagas.

El mes terminó y en localidades como San Antonio de Nicoya se contaron dos aguaceros en 31 días. En otras zonas el escenario fue incluso peor, según confirmó el miércoles anterior el director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Werner Stolz, quien detalló que mientras que normalmente en la provincia de Guanacaste el acumulado de lluvias durante el mes de mayo suele ser de 200 milímetros, este año fue de 0 milímetros, lo que calificó como un “recórd” que nunca se había registrado durante un fenómeno El Niño.

El pronóstico no es mucho más alentador para las semanas que vienen, aunque la época lluviosa comienza a instalarse, pues la amenaza del fenómeno conocido como super-Niño comienza a inquietar a vecinos, agricultores y ganaderos de la zona, quienes aseguran haber ya agotado recursos durante los meses más fuertes del verano.

“La situación está difícil por los altos costos, por la compra de alimentos para los animales. Ya sobrevivimos de diciembre a mayo, que supuestamente es la época seca. Uno más o menos se preparó con pacas, pero no alcanzaron. El problema ahorita es que ya no hay dónde comprar, porque la gente ya las vendió todas, tienen encargos o está muy caro.

“Todavía estamos esperanzados de que este mes de junio, en el que supuestamente los científicos dicen que empieza la temporada de huracanes, llegue con agua, pero como está la situación parece que no”, relató Ricardo Briceño, quien tiene, junto a sus hermanos, varias vacas en una pequeña finca que heredaron en Nicoya.

Briceño cuenta que, además de la sequía que impide que crezca el pasto, una plaga que llaman de “langostas” se come el poco zacate que reverdece y, por eso, los potreros se ven llenos de huecos.

Además del alto costo que implica mantener a los animales a base de pacas de heno y suplementos alimenticios, varias han “abortado” crías debido a la malnutrición.

Algunos potreros que no han quedado del todo secos sufren a causa de una plaga que afecta el pasto y llena de huecos la tierra, por lo que el ganado se queda sin alimento. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una situación similar enfrenta don Carlos Gutiérrez, quien además debió trasladar cerca de 15 vacas a una propiedad prestada, porque en su terreno, además de enfrentar los efectos de la sequía, un incendio acabó con la poca área con pasto disponible para el ganado. Su mayor preocupación es que, de no mejorar la situación, pronto no dispongan de los implementos necesarios para mantener a los animales.

“El agua se está secando, ya no hay agua y de todo hay que estar comprando: minerales, miel, hasta concentrado. Tuve que traérmelas para acá por el problema del agua; donde yo las tengo, no hay. Ahorita solo estamos dando chance a ver qué va a pasar, porque si el agua no se empareja no hay pasto ”, dijo el vecino de Nicoya. Agregó que de momento no han recibido ayudas o información de parte de autoridades gubernamentales para hacer frente a la emergencia.

Según las mismas estimaciones presentadas en Presidencia por el IMN, el fenómeno El Niño reducirá las lluvias hasta en un 50% en Guanacaste durante los próximos meses y la afectación podría extenderse hasta el año entrante.

La promesa de Paacume

Mientras las fuentes de agua de la provincia resienten cada vez más el impacto de una sequía que no se había visto en años, el proyecto que desde más de una década es presentado como la principal solución al problema de desabastecimiento avanza a un ritmo que no parece urgente.

El anterior gobierno dio orden de inicio al proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, conocido como Paacume, en julio del 2023, luego de modificar el nombre y el alcance, supuestamente para garantizar el agua para consumo humano, que aunque sí se contemplaba en el plan original, no definía las obras de infraestructura necesarias para ese fin.

En esa oportunidad, se anunció que el proyecto estaría listo en el 2029.

Las obras de Paacume se centran actualmente en Bagaces, donde se construirá la presa del río Piedras. Maquinaria del ICE trabaja en la construcción de túneles. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dos años después, también en julio, el entonces presidente Rodrigo Chaves volvió a dar orden de inicio y esta vez fijó como fecha límite para completar las obras el 2030.

A la fecha, y luego de tres años de la primera orden de inicio, el plan tiene un 20% de avance global. La Nación consultó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) la fecha prevista para la finalización del proyecto, de acuerdo con esos avances, pero no se tuvo respuesta.

Según el detalle compartido por esa entidad a finales de mayo, este sería el avance detallado de cada una de las obras que se ejecutan actualmente.

57%: caminos de acceso

19%: obras de conducción

89%: canal de alivio pluvial

19%: canal temporal de riego

4%: toma de aguas

95%: fabricación de arcos de túnel

5%: fabricación de blindaje de túnel

61%: adquisición de propiedades

60%: gestión de contrataciones

32%: gestión arqueológica

77%: línea de distribución eléctrica

De acuerdo con ese recuento, el proyecto aún tendría pendiente la adquisición de terrenos clave para desarrollar las obras; además, a la fecha, tampoco ha completado las licitaciones para las contrataciones pendientes.

Obras como los canales de alivio y caminos son las que registran mayor avance. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entre los contratos que se encuentran en ejecución, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene a su cargo uno por $25 millones para “supervisión y administración de contratos” y la construcción del desvío del canal principal para la represa.

En febrero de este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó, además, de la adjudicación de dos contratos para auditoría externa y supervisión específica. Asimismo, aseguró que se estaba en las etapas finales de adjudicación de otra contratación para gestión documental, y en revisión y recepción de ofertas para la contratación de la Unidad de Supervisión General y el contrato de presa y vertedor.

En esa oportunidad, agregó que se trabajaba en la elaboración del cartel de licitación para el canal oeste y la atención de consultas y finalización de diseño para la red de distribución de riego en la margen derecha del Tempisque, mientras que los estudios de factibilidad para el componente de agua potable tenían un 92% de avance.

La promesa de las autoridades del MAG y del Senara en ese momento fue que, al finalizar el primer semestre de este año, se presentaría ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica el detalle de las obras requeridas para el componente de agua potable.

¿En qué consiste?

El proyecto Paacume pretende tomar las aguas provenientes del embalse Arenal y remanentes del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), y llevarlas por la infraestructura existente (canales) hasta el embalse en el río Piedras.

Esas aguas serán conducidas hasta la margen derecha del río Tempisque y distribuidas entre más 18.639 hectáreas de áreas agrícolas, riego de zonas verdes hoteleras para desarrollos turísticos ubicados desde el golfo de Papagayo hasta Pinilla, así como los acueductos ubicados en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suministro de agua potable.

Proyecto Paacume tiene 20% de avance

Además, permitiría el aprovechamiento para la generación eléctrica en el embalse del río Piedras.

Para esto, el proyecto requiere de la ejecución de cuatro componentes principales:

Una presa que crea un embalse, con un espejo de agua de 850 hectáreas, aproximadamente.

Infraestructura para la generación hidroeléctrica en el sector de Sitio Presa.

Un canal de 55 kilómetros para trasladar el agua desde el embalse del río Piedras hasta la comunidad de Palmira (Carrillo), donde se atravesaría el río Tempisque mediante un sifón.

La red de conducción y distribución a más de 1.000 propietarios de unas 17.000 hectáreas, en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

Según el plan, el agua se distribuirá para cuatro usos: 16,5 metros cúbicos por segundo para riego agropecuario; 2 metros cúbicos para consumo humano; 1,5 metros cúbicos para riego en zonas turísticas, y 36 gigawatts de generación hidroeléctrica anual.

El proyecto se financia con un crédito de $425 millones proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Atención a emergencia

El miércoles anterior, durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, las autoridades anunciaron el plan de acción para hacer frente a El Niño.

Durante el anuncio, expertos y jerarcas detallaron que el impacto del fenómeno se intensificará en los próximos meses y afectaría primero al sector agropecuario, luego al de energía y posteriormente el agua y los encadenamientos con el sector turístico y pesquero.

El viceministro del MAG, Fernando Vargas, anunció que los productores ganaderos debían empezar a trabajar en ensilaje (método para conservar alimento), abrevaderos, reservorios, y tener alimentación suplementaria para atender a los animales en los periodos de escasez de alimentos.

El jerarca de ese ministerio, Juan Gabriel Ramírez, aseguró que desarrollan un plan para “fortalecer capacidades”, hacer uso eficiente de agua, fortalecer sistemas de riego, impulsar reservorios, así como medidas para conservar la humedad del suelo, mejorar la alimentación animal mediante bancos forrajeros, silajes y reservas estratégicas. Las autoridades no detallaron cómo se ejecutarían esas medidas para atender a los productores.

El gobierno promete asistir a los productores con suplementos alimenticios y reservorios de agua. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, mencionaron opciones de crédito coordinadas con el sector bancario para productores afectados.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, indicó que la estrategia de atención contempla 247 acciones puntuales, una sala de situación especializada integrada por expertos que darán seguimiento permanente al fenómeno y 48 acciones específicas para el sector productivo, que serían presentadas en detalle a los gremios en los próximos días.