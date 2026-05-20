Fenómeno de El Niño en Costa Rica: estos serán los lugares más afectados y cómo prepararse

San Juan de Chicuá. Fincas, terrenos, cultivos y agricultores afectados por el fenómeno El Niño en años anteriores. Foto: Rafael Pacheco Granados

El fenómeno de El Niño provocará una reducción en las lluvias y, a la vez, un aumento en las temperaturas de hasta 2 °C por encima de lo normal durante el segundo semestre de este año, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por eso, Costa Rica comenzó la activación de planes de contingencia ante los posibles efectos para la población.

El director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Werner Stolz, explicó en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda que el fenómeno de El Niño ya se encuentra en desarrollo y que su afectación se extenderá durante todo el segundo semestre de este año, inclusive durante los primeros meses del próximo año.

Las estimaciones apuntan a un evento de intensidad fuerte, caracterizado por un Caribe lluvioso y un Pacífico seco.

“La previsión que estamos haciendo es una reducción de hasta 50% en la lluvia en la provincia de Guanacaste, en un 30-40% en el resto de la vertiente del Pacífico. Igual en el Valle Central tendríamos un déficit importante de lluvias (...) Y por otro lado en el Caribe es donde con este tipo de fenómenos regularmente se presentan las lluvias”, detalló Stolz.

De acuerdo con el jerarca del IMN, el mes de mayo ya reflejó este comportamiento con un inicio de la estación lluviosa muy irregular y escasas precipitaciones en la parte central de Guanacaste.

¿Qué puede hacer usted para estar preparado?

Dentro de las principales recomendaciones de ambos jerarcas están:

Aplicar el uso racional del agua: Trate de gastar el mínimo de agua posible en su hogar. Las partes altas de las montañas van a recibir muy pocas lluvias, por lo que las reservas del país van a disminuir bastante.

Trate de gastar el mínimo de agua posible en su hogar. Las partes altas de las montañas van a recibir muy pocas lluvias, por lo que las reservas del país van a disminuir bastante. Ahorrar energía eléctrica: Al haber menos agua, las plantas que generan electricidad van a tener dificultades para trabajar, por lo que el ahorro de luz en las casas es fundamental.

Al haber menos agua, las plantas que generan electricidad van a tener dificultades para trabajar, por lo que el ahorro de luz en las casas es fundamental. Reducir el gasto de combustibles: Reducir el consumo de combustibles ayuda a enfrentar mejor la situación económica que provoca la sequía.

Reducir el consumo de combustibles ayuda a enfrentar mejor la situación económica que provoca la sequía. Mantener la información constante: Las autoridades aconsejan a los ciudadanos seguir de cerca los reportes de la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.

Las autoridades aconsejan a los ciudadanos seguir de cerca los reportes de la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales. Implementar técnicas en el sector agrícola: Si trabaja en agricultura, preste atención a las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para utilizar sistemas que protejan la siembra con poca agua, como el riego por goteo.

Si trabaja en agricultura, preste atención a las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para utilizar sistemas que protejan la siembra con poca agua, como el riego por goteo. Evitar el aislamiento ante la emergencia: Los habitantes de localidades con abundancia de recursos hídricos deben sumarse activamente a los planes de ahorro, ya que el impacto de la sequía afectará la red de servicios de todo el territorio nacional.

Los agricultores de la zona norte de Cartago salen todos los días a trabajar los terrenos. Ahí siembran, cuidan y recogen las cosechas, en medio de las recurrentes preocupaciones por las cambiantes condiciones del clima. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Comisión Técnica Consultiva del Fenómeno de El Niño

Para evaluar la situación, Stolz explicó que el IMN coordina la Comisión Técnica Consultiva del Fenómeno de El Niño, un bloque de 10 instituciones públicas que incluye al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Esta comisión técnica se reúne mensualmente con el objetivo de evaluar los pronósticos, analizar la intensidad del déficit hídrico y coordinar las acciones de mitigación de cada ministerio.

“Cada institución va a iniciar todo un proceso de información a la población dando sus recomendaciones”, aseguró Stolz, a la vez que confirmó que este miércoles 20 de mayo habrá una reunión de la comisión.

“Lo que sí es importante, no es que estamos asustando, sino que estamos dando la información técnica para que se hagan las previsiones del caso”, agregó.

CNE coordina acciones

Por su parte, el jefe de investigación y análisis de riesgo de la CNE, Lidier Esquivel, manifestó que la institución convocó al Centro de Operaciones de Emergencia (COI), donde participan la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública, para analizar los escenarios de riesgo y definir los territorios con mayor probabilidad de afectación.

El funcionario precisó además que parte de la provincia de Guanacaste y el Pacífico central integran el Corredor Seco del Pacífico, una región centroamericana que ya presenta características desérticas de forma recurrente, independientemente de la presencia del fenómeno climatológico.

En cuanto a las recomendaciones emitidas, el jefe de investigación agregó que deberían aplicarse de forma permanente, y no únicamente cuando se acerca el fenómeno de El Niño.

“No deberíamos solo pensar en cuando se acerca el fenómeno de El Niño de que debemos tener esa práctica, pero estos eventos nos dan una ventana de oportunidad para insistir, para educar, para sensibilizar y ojalá que no importa, cuando pase el niño, que nos vaya bien a todos, pero que podamos continuar con esas buenas prácticas, independientemente si el agua nos sobra o nos falta o la electricidad nos sobra”, concluyó Esquivel.