Sucesos

Fenómeno de El Niño en Costa Rica: estos serán los lugares más afectados y cómo prepararse

El IMN y la CNE alertan sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Costa Rica. Habrá una reducción de hasta 50% en las lluvias y un aumento en las temperaturas

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Por Yucsiany Salazar
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San Juan de Chicuá. Fincas, terrenos, cultivos y agricultores afectados por el fenómeno El Niño en años anteriores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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