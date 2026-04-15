Economía

Banco Central prevé efectos inflacionarios por sequía en el 2027

Menos lluvias, más calor y presiones inflacionarias: expertos advierten de que fenómeno El Niño impactará la economía costarricense entre 2026 y 2027

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Por Gustavo Ortega Campos
Gráfico de aumento de precios junto a represa con bajo nivel de agua en Costa Rica, ilustrando el impacto de El Niño en la inflación, la generación eléctrica y el déficit de lluvias.
El fenómeno climático 'El Niño' provocará déficit de lluvias y menor disponibilidad de agua en los embalses en Costa Rica. Esto podría encarecer la generación eléctrica y presionar la inflación, según el Banco Central. (La Nación y Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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