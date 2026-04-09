Inflación interanual en Costa Rica mantiene terreno negativo en marzo y se ubica en -2,09%

La gasolina se ubicó entre los bienes que registraron una mayor variación entre febrero y marzo.

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), mantuvo su tendencia negativa y se ubicó en -2,09% al cierre de marzo, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con esta cifra, el indicador suma 35 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central (BCCR), que oscila entre 2% y 4%. La meta central del emisor es del 3%. La última vez que esto ocurrió, el indicador se ubicó en 3% en abril de 2023.

Aunque la inflación registró variaciones interanuales positivas entre diciembre de 2024 y abril de 2025, a partir de mayo de ese año el indicador cayó a terreno negativo, al ubicarse en -0,12%, y mantuvo esa tendencia en los meses siguientes.

En junio fue de -0,22%; en julio, -0,61%; en agosto, -0,94%; en setiembre, -0,1%; en octubre y noviembre, -0,38%; y en diciembre, -1,23%.

En enero se acentuó esa trayectoria descendente iniciada al cierre del año anterior, con una variación interanual de -2,53%. Luego, en febrero, el indicador cayó a -2,73%, la segunda cifra más baja de los últimos seis años.

Pese a que marzo se convirtió en el undécimo mes consecutivo con inflación negativa desde abril de 2025, el indicador mostró un leve repunte interanual, en contraste con la tendencia hacia valores más bajos observada en los meses previos.

Comportamiento de los precios en marzo

El indicador mensual del IPC revirtió su tendencia y registró una variación positiva de 0,34% en el mes de marzo.

Tras el análisis de los 289 bienes y servicios que conforman el índice, el INEC informó de que el 35% registró bajas en los precios, un 48% presentó aumentos y el 17% restante no mostró cambios.

Entre los bienes y servicios que más subieron sus precios en marzo destacan los paquetes turísticos al extranjero (20,38%), los huevos (16,31%), el limón ácido (13,17%), el tomate (11,63%), los boletos aéreos (9,29%), las entradas al cine (4,69%), los servicios municipales (2,82%) y la gasolina (0,70%).

En el caso de la gasolina, el indicador mensual reflejó un aumento de 2,37%. Este resultado marca un cambio de tendencia respecto a febrero, cuando figuró entre los bienes que más disminuyeron de precio, con una variación de -3,07% en comparación con enero.

Lo mismo ocurrió con los huevos, cuya variación mensual entre enero y febrero fue de -13,15%. Esto implica que, entre febrero y marzo, este producto registró un aumento de 29,46 puntos porcentuales.

Por otra parte, entre los bienes que más bajaron de precio el mes pasado figuran el repollo, con una disminución de -10,74%; la papaya, con -10,19%; la papa, con -7,17%; las lavadoras de ropa, con -5,77%; automóviles nuevos, con -3,81%; el arroz, con -3,12%, y las cirugías ambulatorias, con -2,83%.

Algunas de las 13 divisiones que conforman el IPC también registraron variaciones en sus resultados.

Entre las divisiones con mayor aumento en sus precios, se ubican la recreación, deporte y cultura (4,68%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,39%), alquiler y servicios de la vivienda (0,33 %), bebidas alcohólicas y tabaco (0,22%), bienes y servicios diversos (0,19%), información y comunicación (0,06%), y comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento (0,01%).

Por el contrario, los servicios financieros y seguros (-0,31%); transporte (-0,26%); muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico (-0,24%); prendas de vestir y calzado (-0,13%); prendas de vestir y calzado (-0,16%); educación (-0,04%); y salud (-0,01%) reportaron disminuciones en comparación con el mes anterior.