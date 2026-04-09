Economía

Inflación interanual en Costa Rica mantiene terreno negativo en marzo y se ubica en -2,09%

Inflación acumula 35 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central establecido entre 2% y 4%

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
La receta de la gasolina varía entre países por normas ambientales, clima y políticas energéticas. El etanol marca la mayor diferencia en Brasil.
La gasolina se ubicó entre los bienes que registraron una mayor variación entre febrero y marzo. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECIndicadoresInflaciónIPC
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.