Economía

Inflación interanual en Costa Rica cae en febrero hasta alcanzar -2,73%

Inflación acumula 34 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central establecido entre 2% y 4%.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
04/06/2024 Heredia. Escolares llegando en buseta para el inicio de lecciones, a mediodía, a la escuela frente al costado sur del estadio Rosabal Cordero. Para temas realacionados con Transporte de estudiantes; Escolares; Escuela; Estudiantes; Clases; Lecciones, etc. Fotos: Rafael Pacheco Granados
Durante febrero, la educación primaria y secundaria se ubicaron dentro de los bienes y servicios que registraron un mayor aumento en los precios. Pese a esto, la inflación se mantuvo en terreno negativo y se ubicó en -2,73%. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECIPCIndicadoresInflación
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.