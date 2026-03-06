Inflación interanual en Costa Rica cae en febrero hasta alcanzar -2,73%

Durante febrero, la educación primaria y secundaria se ubicaron dentro de los bienes y servicios que registraron un mayor aumento en los precios. Pese a esto, la inflación se mantuvo en terreno negativo y se ubicó en -2,73%.

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), profundizó su tendencia negativa y alcanzó -2,73% al cierre de febrero, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con esta cifra, el indicador suma 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central (BCCR), que oscila entre 2% y 4%. La meta central del emisor es del 3%. La última vez que esto ocurrió, el indicador se ubicó en 3% en abril de 2023.

Entre diciembre de 2024 y abril de 2025, la inflación registró variaciones interanuales positivas. No obstante, a partir de mayo volvió a terreno negativo, con -0,12%, tendencia que se mantuvo en junio (-0,22%), julio (-0,61%), agosto (-0,94%), setiembre (-0,1%), octubre (-0,38%), noviembre (-0,38%) y diciembre (-1,23%).

El 2026 profundizó esa trayectoria descendente iniciada al cierre del año anterior. En enero se reportó una variación interanual de -2,53%, mientras que febrero registró una nueva caída y se convirtió en el décimo mes consecutivo con inflación negativa desde abril de 2025.

Se trata de la segunda medición más baja en los últimos seis años, superada únicamente por la registrada por el INEC en agosto de 2023, cuando el indicador alcanzó una inflación de -3,28%.

Comportamiento de los precios en febrero

El indicador mensual del IPC también se mantuvo en terreno negativo y registró una variación de -0,22% en el mes de febrero.

Tras el análisis de los 289 bienes y servicios que conforman el índice, el INEC informó de que el 39% registró bajas en los precios, un 45% presentó aumentos y el 16% restante no mostró cambios.

Entre los bienes y servicios que más subieron sus precios en febrero destacan el pepino (31,57%), las vainicas (28,47%), la educación secundaria (2,88%), la educación primaria (2,65%), los servicios municipales (2,17%), los paquetes turísticos al extranjero (1,42%), el café (1,14%) y el alquiler de vivienda (0,51%).

Por otra parte, entre los bienes que más bajaron de precio el mes pasado figuran los huevos, con una disminución de -13,15%; la papaya, con -11,02%; la sandía, con -9,15%; el chile dulce, con -7,41%; las entradas al cine, con -5,25%; la gasolina, con -3,07%, y el arroz, con -2,12%.

Algunas de las 13 divisiones que conforman el IPC también registraron variaciones en sus resultados.

Entre las divisiones con mayor aumento en sus precios, se ubican la de educación (1,07%), alquiler y servicios de la vivienda (0,42%), comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento (0,24%), salud (0,13%), bienes y servicios diversos (0,10%), e información y comunicación (0,08%).

Por el contrario, las divisiones de trasporte (-1,24%); alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,63%); servicios financieros y seguros (-0,30%); muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico (-0,19); prendas de vestir y calzado (-0,16%); recreación, deporte y cultura (-0,09%); y bebidas alcohólicas y tabaco (-0,08%) reportaron disminuciones en comparación con el mes anterior.