Inflación en Costa Rica inicia el 2026 en -2,53%

La electricidad fue uno de los bienes y servicios que mostró mayor efecto negativo (porque bajó de precio) en la variación mensual del IPC a enero del 2026.

La inflación general en Costa Rica inició el 2026 registrando una variación interanual de -2,53% a enero, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este viernes 6 de febrero.

Con este resultado, el indicador acumula 33 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%.

La inflación general continuará en valores negativos durante el primer semestre del 2026 e ingresará al rango de tolerancia alrededor de la meta en el segundo trimestre del 2027, según los modelos de proyección del Banco Central en el más reciente Informe de Política Monetaria.