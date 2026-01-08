Inflación cierra 2025 en negativo y acumula 32 meses fuera de rango de tolerancia del Banco Central

La inflación en Costa Rica se mantiene por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central.

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), cerró el 2025 en negativo, al ubicarse en –1,23% para diciembre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esta es la segunda caída más importante en un cierre de año en la última década en el IPC, solamente superada por el 2023, cuando fue de -1,77%, según un comunicado del INEC.

Con este resultado, el indicador acumula 32 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual se sitúa entre 2% y 4%, con una meta central de 3%.

La última vez que la inflación estuvo en el rango de tolerancia fue en abril de 2023. Esto ocurrió en medio de un proceso de desaceleración del indicador tras alcanzar un máximo de 12,13% en agosto de 2022.

Diciembre fue el octavo mes consecutivo en que la inflación se mantuvo en negativo en el 2025, revirtiendo la tendencia observada en los primeros cuatro meses del año, cuando fue positiva, aunque sin acercarse al rango meta.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Central, la inflación general ingresará al rango de tolerancia alrededor de la meta durante el segundo trimestre de 2027. En el caso de la inflación subyacente —que excluye los precios más volátiles—, la previsión es que alcance ese rango en el cuarto trimestre de 2026.