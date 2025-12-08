Economía

Inflación interanual en Costa Rica cerró en negativo durante noviembre

Inflación acumula 31 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central. En noviembre se ubicó en -0,38%

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, una torre de telefonía móvil y una bolsa de arroz, ambos productos que experimentaron variaciones en sus precios
La inflación interanual en Costa Rica se estancó en -0,38% en noviembre, sumando 31 meses por debajo de la meta del BCCR. Vea qué bienes y servicios subieron y bajaron de precio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InflaciónIPCIndicadores
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.