Inflación interanual en Costa Rica cerró en negativo durante noviembre

La inflación interanual en Costa Rica se estancó en -0,38% en noviembre, sumando 31 meses por debajo de la meta del BCCR. Vea qué bienes y servicios subieron y bajaron de precio.

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), permaneció en terreno negativo y sin variación durante noviembre del 2025, al ubicarse en –0,38%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Faltando un mes para el cierre del 2025, el indicador acumula 31 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central, el cual se sitúa entre 2% y 4%.

La meta puntual del emisor es del 3%. La última ocasión en que el índice alcanzó ese nivel fue en abril del 2023, cuando se ubicó en 3%.

Noviembre fue el sétimo mes consecutivo en que la inflación se mantuvo en terreno negativo este año, revirtiendo la tendencia observada en los primeros cuatro meses del año. El resultado final de diciembre se dará a conocer en enero del 2026.

Entre enero y junio del 2024, la inflación también se mantuvo negativa, pero cambió de rumbo en julio al subir levemente a 0,03%, seguida por un alza en agosto hasta 0,31%; no obstante, el indicador volvió a registrar cifras negativas en setiembre, octubre y noviembre, cerrando este último mes en -0,09%.

En diciembre retornó a valores positivos y mostró un crecimiento moderado en los primeros meses del 2025, excepto en mayo, cuando cayó nuevamente a terreno negativo, con una variación de -0,12%. Esta tendencia continuó en junio (-0,22%), julio (-0,61%) y agosto (-0,94%).

En setiembre, la inflación alcanzó su nivel más bajo del año al ubicarse en -1%. No obstante, en octubre se observó un repunte de 0,62 puntos porcentuales, lo que llevó la variación interanual del IPC a -0,38%. Para noviembre, se observa el mismo resultado.

Comportamiento de los precios en noviembre

El indicador mensual del IPC registró en noviembre una segunda variación positiva consecutiva, con un incremento de 0,47%. En octubre, la variación había sido de 0,19%.

Tras analizar los 289 bienes y servicios que integran el índice, el INEC señaló que el 33% mostró reducciones en los precios, el 49% presentó aumentos y el 18% restante no tuvo cambios. Esto revierte la tendencia de octubre, cuando predominaron las disminuciones sobre los incrementos.

Entre los bienes y servicios que más subieron sus precios en noviembre destacan el tomate (23,77%), los boletos aéreos (21,10%), el chile dulce (13,41%), la telefonía móvil (9,76%), el culantro (9,32%), la papa (4,18%), los paquetes turísticos al extranjero (4%), y los alojamientos en hoteles (3,59%).

Por otra parte, entre los bienes que más bajaron de precio el mes pasado figuran la sandía, con una disminución de -4,85%; el arroz, con -4,77%; la carne molida de res, con -3,77%; los frijoles, con -2,36%; el detergente, con -2,17%; la gasolina, con -1,25%, y los huevos, con -1,09%.

Algunas de las 13 divisiones que conforman el IPC también registraron variaciones en sus resultados.

Entre las divisiones con mayor aumento en sus precios, se ubican la de información y comunicación (4,36%); la recreación, deporte y cultura (1,21%); comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento (0,31%); transporte (0,31%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,30%); salud (0,23%), y bienes y servicios diversos (0,16%).

Por el contrario, las divisiones de bebidas alcohólicas y tabaco (-0,44%); muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico (-0,33%); prendas de vestir y calzado (-0,31%); servicios financieros y seguros (-0,09%), y alquiler y servicios de la vivienda (-0,05%) reportaron disminuciones en comparación con el mes anterior.