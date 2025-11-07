Economía

Inflación interanual en Costa Rica sube levemente en octubre, pero sigue en terreno negativo. Vea los productos que más subieron de precio

Inflación acumula 30 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central. En octubre se ubicó en -0.38%

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, una bomba de gasolina y arroz
La inflación interanual (IPC) en Costa Rica se mantuvo en terreno negativo (-0,38%) en octubre 2025, según el INEC. La gasolina y el arroz, por ejemplo, figuraron entre los bienes que más subieron y bajaron de precio el mes pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







