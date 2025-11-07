Inflación interanual en Costa Rica sube levemente en octubre, pero sigue en terreno negativo. Vea los productos que más subieron de precio

La inflación interanual (IPC) en Costa Rica se mantuvo en terreno negativo (-0,38%) en octubre 2025, según el INEC. La gasolina y el arroz, por ejemplo, figuraron entre los bienes que más subieron y bajaron de precio el mes pasado.

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), mostró un leve repunte en octubre del 2025, aunque permaneció en terreno negativo al situarse en -0,38% desde el -1% anterior, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con esta cifra, el indicador suma 30 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central (BCCR), que oscila entre 2% y 4%. La meta central del emisor es del 3%. La última vez que esto ocurrió, el indicador se ubicó en 3% en abril de 2023.

Octubre fue el sexto mes consecutivo en que la inflación se mantuvo en terreno negativo durante el 2025, revirtiendo la tendencia observada en los primeros cuatro meses del año.

Entre enero y junio del 2024, la inflación también se mantuvo negativa, pero cambió de rumbo en julio al subir levemente a 0,03%, seguida por un alza en agosto hasta 0,31%; no obstante, el indicador volvió a registrar cifras negativas en setiembre, octubre y noviembre, cerrando este último mes en -0,09%.

En diciembre retornó a valores positivos y mostró un crecimiento moderado en los primeros meses del 2025, excepto en mayo, cuando cayó nuevamente a terreno negativo, con una variación de -0,12%, tendencia que continuó en junio (-0,22%), julio (-0,61%) y agosto (-0,94%).

En setiembre, la inflación alcanzó su nivel más bajo del año al ubicarse en -1%. No obstante, en octubre se observó un repunte de 0,62 puntos porcentuales, lo que llevó la variación interanual del IPC a -0,38%.

Comportamiento de los precios en octubre

El indicador mensual del IPC cambió de tendencia y registró una variación positiva de 0,19% en el mes de octubre. Tras el análisis de los 289 bienes y servicios que conforman el índice, el INEC informó de que el 43% registró bajas en los precios, un 38% presentó aumentos y el 19% restante no mostró cambios.

Entre los bienes y servicios que más subieron sus precios en octubre destacan la papa (20,12%), la sandía (12,84%), el culantro (11,89%), los boletos aéreos (7,52%), el plátano (4,72%), los paquetes turísticos al extranjero (4,16%), la gasolina (1,21%), y la telefonía móvil (1,01%).

Por otra parte, entre los bienes que más bajaron de precio el mes pasado figuran la zanahoria, con una disminución de -10,62%; las fresas, con -7,82%; los televisores, con -4,99%; el chile dulce, con -4,77%; la cebolla, con -4,56%; la papaya, con -3,97%, y el arroz, con -1,63%.

Algunas de las 13 divisiones que conforman el IPC también registraron variaciones en sus resultados.

Entre las divisiones con mayor aumento en sus precios, se ubican la de recreación, deporte y cultura (0,74%), transporte (0,54%), bienes y servicios diversos (0,31%), información y comunicación (0,26%), salud (0,18%), y alquiler y servicios de la vivienda (0,12%).

Por el contrario, las divisiones de prendas de vestir y calzado (-0,51%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,08%), y servicios financieros y seguros (-0,02%) reportaron disminuciones en comparación con el mes anterior.