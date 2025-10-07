Economía

Inflación interanual en Costa Rica continúa por senda negativa y llega a -1% en setiembre

Inflación acumula 29 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen pescado y telecomunicaciones
La inflación en Costa Rica llega a -1% en setiembre, según datos divulgados por el INEC. El filet de pescado y la telefonía móvil figuraron entre los bienes y servicios con mayores aumentos y disminución en sus precios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InflaciónIPCIndicadoresINEC
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.