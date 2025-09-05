Economía

Inflación interanual en Costa Rica se mantiene en terreno negativo y llega a -0,94% en agosto

Inflación interanual acumula cuatro registros consecutivos con variaciones negativas

Por Mónica Cerdas Gómez

La inflación general en Costa Rica experimentó una variación interanual de -0,94% en agosto del 2025, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado este viernes 5 de setiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








