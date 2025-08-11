Economía

¿Por qué la inflación está por debajo del 2% en Costa Rica? El presidente del BCCR responde a las críticas

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, se refiere a las críticas por la baja inflación y defiende la credibilidad de la institución.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez y Luis Enrique Brenes

La inflación general e interanual en Costa Rica acumula 27 meses consecutivos por debajo del límite inferior (2%) del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). En 19 de esos meses, incluso, el indicador se ubicó en terreno negativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Róger MadrigalInflaciónBanco CentralTasa de política monetariaTPMTasas de interés
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.