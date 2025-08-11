¿Por qué la inflación está por debajo del 2% en Costa Rica? El presidente del BCCR responde a las críticas

La inflación general e interanual en Costa Rica acumula 27 meses consecutivos por debajo del límite inferior (2%) del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). En 19 de esos meses, incluso, el indicador se ubicó en terreno negativo.

Aun así, el presidente del ente emisor, Róger Madrigal, sostiene que el BCCR cumple con el objetivo de estabilidad de precios, como lo indica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central (Ley 7558).

Las proyecciones del Banco Central es que el indicador retornaría al rango de tolerancia, alrededor de la meta del 3%, en el segundo trimestre del 2026.

En entrevista con La Nación, el pasado 7 de agosto, Madrigal habló sobre la credibilidad del Banco Central y a las decisiones de política monetaria tomadas por la Junta Directiva. A continuación, un extracto de la entrevista.

Róger Madrigal dice que BCCR cumple con estabilidad de precios

― Se prevé que la inflación ingrese al rango de tolerancia en el segundo trimestre del 2026. La previsión se ha ido postergando con el tiempo. ¿Afecta esto la credibilidad del banco? Copiado!

― Hay varios detalles. Uno es el de los elementos que componen metas de inflación.

“Algo muy importante es entender cómo es el fenómeno inflacionario, entonces hay una parte de la inflación que el Banco controla y una parte de la inflación que el Banco no controla. Por eso hablaba de los choques externos, de precios del petróleo y demás.

“Usualmente, cuando los bancos (centrales) pierden credibilidad con la meta de inflación, es cuando la inflación está por arriba de lo que dijo que iba a estar. Ese es el problema de la credibilidad.

“Sé que habrá quienes digan que también hay credibilidad hacia abajo, pero en realidad la ley habla de la estabilidad de precios. Entonces, el Banco ha sido muy coherente en los últimos años con el objetivo de estabilidad de precios.

“Por eso tenemos la mejora en los ingresos reales, precisamente esa estabilidad, porque protege el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Entonces, por eso, como decía, en cuanto al objetivo que está en la ley, el Banco ha cumplido. La Junta Directiva dio ‘una inflación entre 2% y 4%’, y no hemos llegado al 2% todavía, desde hace algún tiempo, pero la estabilidad ha estado”.

― ¿El banco sí se siente cómodo o satisfecho con una inflación por debajo del rango de tolerancia? Copiado!

― Es que no es satisfecho. Lo que vemos es que si se cumple con el objetivo que está en la ley, y ese objetivo sí se está cumpliendo. Por supuesto que por eso se retomó la discusión de revisar los elementos que componen el esquema de metas de inflación y ver cómo se define.

“Hay dos detalles. Uno es que precisamente a los bancos centrales se les califica bien o mal por el logro del objetivo inflacionario, o sea, de la estabilidad de precios. Eso es uno.

“Pero uno puede entender que haya una crítica, tal vez, no totalmente profunda, pero hay una crítica y dice ‘es que la inflación es negativa o es muy baja la inflación’. Sí, eso es cierto. Entonces, uno dice, ‘pero, ¿cuál es el problema?’ ‘Ah, es que usualmente inflaciones bajas o negativas se le asocian condiciones recesivas de la economía’.

“‘¿Y cuáles son las condiciones recesivas?’ ‘Ah, que el PIB (producto interno bruto) cae, que el consumo cae, que aumenta el desempleo, que la gente se empobrece’. Entonces, vamos a ver esas condiciones, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? El PIB crece, las condiciones del empleo mejoran, los ingresos reales mejoran, las expectativas se mantienen ancladas cerca del 3% y puedo seguir.

“Las condiciones que usualmente se le asocian a lo que podría ser una crítica legítima por tener una inflación baja o negativa, no están presentes. Entonces, la crítica no debería estar presente”.

― ¿El hecho de que la inflación interanual tenga 27 meses consecutivos por debajo del 2% afecta la credibilidad del banco? Copiado!

― No hemos visto que la afecte, por esos indicadores que hemos dicho, porque no sabemos si la población lo que está valorando es precisamente la estabilidad de precios.

“Usualmente, la crítica a los bancos centrales es porque no cumplen, porque la inflación está más alta. Vea, hay países en que caen gobiernos por eso, y aquí es lo contrario”.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

― Las expectativas de inflación de mercado se mantienen cercanas al 2%, pero las de la encuesta, al menos la mediana, en la última revisión se situó en 1,8%. ¿Qué tanto teme el Banco Central que se le “descarrilen” las expectativas ante la persistencia de la inflación por debajo del rango de tolerancia? Copiado!

― Fue algo que se mencionó en el acuerdo de Junta Directiva que es un riesgo, entonces ahí hay que revaluar la situación de por qué es, qué es, si es algo transitorio, si es permanente, si es un problema del Banco Central.

“Vea el resultado de inflación que salió hoy (inflación de julio con variación interanual de -0,61%). Vea que nada, nada es monetario, nada. Reversión de choque agrícola, una buena parte en alimentos, paquetes turísticos, pasaje de avión, y pasajes de avión que ni siquiera se fijan aquí en Costa Rica los precios”.

Róger Madrigal habla sobre la inflación por debajo del 2%

Tasa de política monetaria (TPM)

― Usted ha recibido cartas de diversos sectores en relación con las decisiones de política monetaria y, recientemente, en dos ocasiones la Junta se separó del criterio de la División Económica. ¿Cómo valora la política monetaria que ha seguido el BCCR bajo su presidencia? ¿Considera que han tomado las decisiones correctas pese a las críticas? Copiado!

― Sí, uno entiende que hay puntos de vista distintos, que puede haber críticas y son bienvenidas. Uno tiene que aceptarlas, tiene que entenderlas, ver el origen, ver si está basada en la información efectiva, verificable, el razonamiento económico, lo que mencionó de la lógica.

“El Banco hace una decisión colegiada, hace una ponderación de los riesgos y considera que en cada momento ha tomado la decisión que era conveniente para ese momento”.

― ¿Todavía hay margen para reducir más la tasa de política monetaria? Copiado!

― Esa es una consideración y una evaluación que haremos en la próxima decisión de política monetaria. El Banco, obviamente, en todo momento analiza cuál es la situación, una gran cantidad de información, ve la coyuntura y entonces en ese momento se hará la consideración.

― Si pudiera calificar el nivel actual de la tasa política monetaria, ¿cuál es? Copiado!

― Está en la zona de neutralidad. Que no es lo único, hay que tener cuidado. Hay indicadores y si no sería muy fácil, se diría ‘porque un indicador dice eso, hago tal cosa’, como algo mecánico y no, no funciona así. Hay otras variables que hay que considerar.

― ¿Por qué el Banco Central busca la neutralidad? ¿Qué implica eso para las personas? Copiado!

― Lo que quiere decir es que el Banco tiene una tasa de interés que no promueve la deflación ni promueve la inflación, por eso se llama neutral. Entonces, no enfría innecesariamente la economía ni la calienta.

― ¿La neutralidad se puede ver como una señal de salud económica? Copiado!

― La neutralidad se puede ver, en las condiciones adecuadas, como una política no distorsionante de los bancos centrales.

― Existe algún grado de insatisfacción en las personas, porque el BCCR baja su TPM, pero no sienten un alivio en el crédito. ¿Existe alguna herramienta del Banco Central para que la transmisión de las reducciones de la TPM sea notable en las tasas activas? Copiado!

― Le voy a poner un ejemplo, baja la tasa de política monetaria, las tasas pasivas bajan y puede que algo de eso se transmita a la tasa básica, pero de la tasa básica a las tasas de los créditos puede que no.

“Y ahí hay multiplicidad de razones. Tiene que ver con la competencia, costos regulatorios, poder de mercado y no es lo mismo si es en una actividad como comercio, una actividad como consumo.

“Entonces, el Banco lo que sí podría hacer es promover más competencia, es buscar cómo es que hacemos que haya más competencia entre los intermediarios financieros en Costa Rica”.