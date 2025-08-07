Economía

Inflación interanual continúa con tendencia negativa y cierra en -0,61% en julio

Indicador acumula 27 meses consecutivos por debajo del rango inflacionario de tolerancia del Banco Central

Por Arianna Villalobos Solís

La inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se mantuvo en terreno negativo y registró una nueva disminución en julio del 2025, al ubicarse en -0,61%, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








