Estos son los productos y servicios que subieron o bajaron de precio en el último año

¿Qué se encareció y qué se abarató en el último año? Analizamos los 15 bienes y servicios con mayor variación entre noviembre del 2025 y 2024. Vea el impacto en su gasto familiar

La evolución de precios durante el último año muestra cambios significativos en distintos bienes y servicios que consumen los hogares costarricenses. Mientras algunos redujeron su costo, otros experimentaron incrementos notorios que alteran la dinámica del gasto diario e inciden directamente en el bolsillo de las personas consumidoras.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación en Costa Rica, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), continuó en terreno negativo en noviembre del 2025, al ubicarse en -0,38%.

No obstante, aunque noviembre marcó el sétimo mes consecutivo con inflación interanual negativa en lo que va del año, varios de los 289 bienes y servicios que integran el IPC muestran un comportamiento contrario a la tendencia general, pues registraron incrementos en comparación con el mismo mes del 2024.

Para identificar estos movimientos, a un mes del cierre del 2025, La Nación seleccionó los 15 artículos y servicios con mayores variaciones respecto a noviembre del año previo.

La yuca se consolidó como el artículo con la mayor variación interanual en noviembre, tras encarecerse 86,26%, pese a que su ponderación dentro del IPC es de apenas 0,06%. Su precio registró incrementos de forma sostenida durante todo el 2025.

Le siguen el plátano, con un alza de 27,51%; la piña, con 21,31%; y el café, con 15,78%.

Aunque el plátano y la piña tienen pesos similares en la canasta de consumo (0,15% y 0,16%, respectivamente), el café ejerce mayor presión sobre el presupuesto de los hogares debido a su ponderación de 0,68%.

Al respecto, el economista Víctor Umaña señaló a La Nación que una menor disponibilidad de cosechas podría explicar la presión sobre los precios de estos productos.

En el caso del café, recordó que la escasez global derivada de las malas cosechas en Brasil y las presiones arancelarias impulsa los precios al alza. Añadió que Costa Rica ha incrementado sus exportaciones, lo que reduce la oferta disponible para atender la demanda interna.

Sobre la piña, Abel Chaves, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), explicó a este diario en octubre que no existe un desabasto que justifique un aumento de precio.

Indicó que la presión proviene del mayor consumo en los mercados a los que Costa Rica exporta, junto con eventos climáticos en países asiáticos que incrementan su demanda para reponer inventarios.

Por otra parte, entre los incrementos con mayor incidencia en el gasto familiar sobresale el suministro de agua, cuyo costo aumentó 11,81%. Si bien su variación es menor a la de los productos agrícolas, este servicio posee un peso de 1,67% dentro del índice, lo que amplifica su efecto sobre el bolsillo de los consumidores.

Una situación comparable se observa en los servicios municipales, que ascendieron 8,91% y cuentan con una ponderación de 0,69% en el IPC.

Productos como la papa y zanahoria registraron bajas en sus precios interanuales durante noviembre, mientras que artículos como la yuca, el plátano y la piña sufrieron aumentos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El efecto ‘tipo de cambio’

Por otro lado, entre los 15 artículos con mayores disminuciones interanuales destacan la zanahoria y la papa, con variaciones negativas de -18,01% y -24,24% respecto a noviembre del 2024. También mostraron caídas la pizza, con una reducción de -20,82%, y el tomate, con -18,57%.

Según Luis Vargas, economista e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), la baja en el precio de la papa y la zanahoria podría responder a que ambos cultivos se concentran en la Gran Área Metropolitana, especialmente en Cartago, donde las condiciones climáticas fueron más favorables para la producción.

En el caso de bienes como teléfonos celulares, televisores, lavadoras y consolas de videojuegos, el director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa), Daniel Ortiz, señaló a este diario que la apreciación del colón genera un efecto de reducción en los precios de los artículos importados.

Lo mismo ocurre con bienes como los boletos aéreos, cuya variación interanual fue de -17,29%, con una ponderación de 0,61% sobre el presupuesto de consumo de los hogares.

En esa línea, Vargas añadió que las promociones propias de fin de año también contribuyen a reducir los precios de estos bienes. En materia de servicios, la telefonía celular mostró una variación negativa de 17,15%.

Una tendencia similar se observó en la revisión técnica vehicular y en el transporte en taxi, cuyas disminuciones fueron de -12,21% y -10,72%.