Economía

Dólar a ¢488: lista actualizada de los perdedores y (supuestos) ganadores entrando al 2026

La histórica apreciación del tipo de cambio a ¢488 impacta la economía de Costa Rica. Analizamos los sectores beneficiados y los presionados de cara al 2026

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Precio del dólar, Tipo de cambio, colón, dólar
La histórica baja del precio del dólar a ¢488 impacta la economía de Costa Rica. Analizamos los sectores beneficiados (deudores, importadores) y los presionados (exportadores, turismo) de cara al 2026. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.